Algérie: Journée nationale de l'arbre - Campagnes de boisement dans le Sud

OUARGLA — Des campagnes de boisement ont été lancées jeudi dans les wilayas du Sud du pays, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre (25 octobre), placée cette année sous le slogan : "Ensemble, préservons et restaurons les terres forestières", ont rapporté les Conservations locales des Forêts.

Dans la wilaya d'Ouargla, le secteur des Forêts a lancé, en coordination avec divers organismes, associations et clubs verts, une campagne de plantation de 3.700 arbustes, de différentes essences, pour étendre de plus de 10 hectares le couvert végétal au niveau de la ceinture verte, près de la pépinière de Sidi-Khouiled jouxtant la RN-49 et l'aéroport d'Ain El-Beida, en plus de la plantation d'autres arbrisseaux à l'entrée principale de la commune de Hassi-Benabdallah, a fait savoir le Conservateur des Forêts de la wilaya, Djamel Guessas.

Supervisée par les autorités locales, cette journée a été mise à profit pour remettre des grades aux agents forestiers de la wilaya et un lot de matériels à la Conservation.

Dans la wilaya de Ghardaïa, quelque 240 arbustes ont été mis en terre au niveau de la zone scientifique de Noumerat, commune de Bounoura, avec la participation des autorités locales, d'éléments des corps constitués, d'étudiants et de la société civile, a-t-on indiqué à la Conservation des Forêts.

%

Un millier d'arbustes de l'espèce Dodonaea, adapté aux conditions climatiques sahariennes, seront plantés cette semaine au niveau de plusieurs communes et le long des routes de la wilaya, a-t-on assuré.

Dans la wilaya de Timimoun, les autorités locales ont donné dans la journée le coup d'envoi d'une campagne de boisement de 2.000 plants dans le centre-ville, les grandes artères et différents quartiers de Timimoun.

Cette action vise à ancrer l'esprit de bénévolat au sein de la société et à promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide pour l'intérêt général, à préserver l'environnement et à embellir le cadre urbain par la création d'espaces verts.

Cette journée a été mise à profit dans la wilaya de Touggourt par le lancement, depuis la cité Khemisti au chef-lieu de wilaya, du programme saisonnier 2024/2025 de boisement, prévoyant la plantation de plus de 400.000 arbustes, de diverses essences sylvicoles, avec la participation des secteurs en relation avec les activités environnementales, dont la Conservation des forêts et l'Environnement, ainsi que d'autres institutions telles que la Protection civile et les corps sécuritaires, a indiqué le Conservateur local des forêts, Mustapha Belalia.

Cette campagne ciblera les artères et espaces publics, en comportera aussi des activités de sensibilisation dans le but d'ancrer la culture environnementale au sein de la société.