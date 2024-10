Congo-Kinshasa: La CENI réorganise les élections à Masimanimba et Yakoma, malgré le retard de paiement des salaires et primes de ses agents

La commission électorale nationale indépendante (CENI) a reçu des assurances de la part des autorités politico - administratives locales quant à la sécurité et à bonne organisation des élections à Masimanimba dans la province du Kwilu. C'était le Week-end dernier lors du séjour du 2 er vice-président de la CENI dans cette province.

Et au cours des échanges qu'il a eu avec les structures administratives et opérationnelles du territoire de Masimanimba, un bilan a été dressé sur les points forts et les faiblesses du déroulement des élections de décembre 2023 dans cette partie du pays. Il faut rappeler que les actes de vandalisme, de violences et de fraude qui ont émaillé les élections à Masimanimba ont conduit à leur annulation.

Il convient aussi de souligner que ces dispositions sécuritaires devraient être de mise pour la bonne marche du processus électoral dans cette province notamment celles des élections indirectes des sénateurs et des vice -gouverneur et gouverneur de la province du Kwilu.

Entre temps les agents de la CENI accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire et de primes, et accusent en même temps le président de la CENI d'avoir détourné leur argent. Cependant Dieudonné Tshiyoyo le Dircab du président de la CENI a indiqué sur une radio locale : « le problème est que le budget 2023 de la CENI n'a pas été totalement décaissé par le gouvernement. Et le budget 2024 n'a même pas encore été exécuté d'un seul iota ».

Les auditeurs ont débattu avec Jean Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.