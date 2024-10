Afrique: Motocross/Championnat d'Afrique - Dix jeunes pilotes en lice à Casablanca

La Fédération Malgache de Motocyclisme présentera dix jeunes pilotes au championnat d'Afrique des nations de motocross. La compétition se tiendra au Maroc ce week-end.

Madagascar sera représenté par dix jeunes pilotes au championnat d'Afrique des nations de motocross par équipe. Le « MX Of African Nations » version 2024 se déroulera samedi et dimanche à Casablanca au Maroc. Ce sera la deuxième participation malgache à ce sommet africain.

Trois pilotes sont engagés dans la catégorie 250cc. Il y a d'abord Miaro Razafimahefa, âgé de 17 ans. Il est quadruple champion de Madagascar de sa catégorie en 2018, 2020, 2021 et 2022. Il y a aussi Andy Andrianirina, classé troisième en enduro catégorie élite 2 en 2023 et Kentin Sikina, un habitué au podium.

Deux pilotes sont engagés dans la catégorie 125cc. Il s'agit de Jeremy Rakotoarimanana, âgé de 15 ans, champion national en 85cc en 2023, vice-champion en 2022, champion en 65cc en 2020 et 2017, et de Sincère Leung Yen, 14 ans et classé troisième en 2022 dans la catégorie 85cc.

La Grande Ile alignera deux pilotes dans la catégorie 85cc, Guillaume Tsiranana et Nomenjanahary Darwin Ranja, tous deux âgés de 13 ans. Et dans la catégorie 65cc, deux pilotes défendront les couleurs nationales, en l'occurrence Samuel Valton, âgé de 10 ans, vainqueur de la première manche en 2023, et Thomas Ramanantsoa, 11 ans, deuxième porte-fanion dans la catégorie champion de Madagascar en 2023. Et l'unique représentant dans la catégorie 50cc est Ethan Rajaonah.

Deuxième tentative

Huit d'entre eux ont déjà participé au Motocross of African Nations à Cape-Town, l'an passé au mois d'aout. À sa toute première participation, l'équipe malgache dans la catégorie 125cc, formée par Miaro Razafimahefa et Kentin Sikina, s'installait à la troisième marche du podium. Jeremy Rakotoarimanana, Besson Guillaume Tsiranana et Leung Yen Sincère avaient, quant à eux, fini quatrième dans la catégorie 85cc. Et dans la catégorie 65cc, Thomas Ramanantsoa et Rowan Croft avaient terminé sixième.

Trois autres pilotes dont deux grands champions en catégorie élite 1, notamment Mathias Plantive, champion de Madagascar en titre en motocross et enduro en 2023 ainsi que son principal rival Claudio Tida, lui aussi multiple champion national, n'avaient pas pu finalement faire le déplacement en raison de leur travail.

La dernière vague de la délégation a quitté le pays mardi, afin de pouvoir tâter la piste qui a une caractéristique en même temps sablonneuse, poussiéreuse et caillouteuse. Elle est très technique avec des sauts et des virages. La course se déroulera sur une piste longue de 900m pour les 50cc et 60cc, et 1600m pour les autres catégories.