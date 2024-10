Afrique: Festival Afropolitain - Showcase et exposition prévus à la 11e édition

Les artistes musiciens et en arts visuels sont invités à soumettre leurs dossiers afin de prendre part à un show case et à l'exposition d'œuvres d'arts qui seront organisés à la 11e édition du festival Afropolitain en collaboration avec Maaya, représenté par Issouf Balima, avec le soutien du ministère de la Culture du Burkina Faso.

L'évènement se déroulera en deux volets, celui de la musique et de l'art visuel. Pour la musique, un show case de 30 minutes permettra aux artistes de se produire devant des professionnels de l'industrie musicale et le public burkinabé. Pour prendre part à ce rendez-vous culturel annuel, les candidats et candidates doivent envoyer des éléments suivants : Formulaire de demande de candidature dûment rempli, dossier de presse (incluant biographie, photo presse, articles, etc.). Ces derniers doivent présenter les meilleurs talents musicaux mondiaux.

Le volet arts visuels concerne l'exposition des œuvres. Celui-ci a pour objectif de présenter le meilleur des artistes en arts visuels du Québec, de France, de Belgique et des pays francophones d'Afrique aux professionnels du secteur et au public local. Il vise à promouvoir les œuvres d'artistes provenant des régions francophones dans le cadre d'une exposition multiculturelle annuelle.

Des documents à fournir : formulaire de demande de candidature dûment rempli, dossier de presse et deux pièces d'œuvres en photo HD. La soumission de candidatures doit se faire avant le 15 décembre à l'adresse suivante: afropolitanfest@gmail.com. La sélection se fera sur la base de candidatures et d'invitations afin d'assurer un équilibre entre diversité et pertinence pour les professionnels présents.

Show case et l'exposition des œuvres se tiendront dans le cadre de la 11e édition du festival afropolitain nomade qui se déroulera du 1er au 5 juillet 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso. Afropolitain nomade est une plateforme d'échanges culturels et artistiques qui valorise la musique et les arts vivants comme outils d'action et de promotion des talents. Le festival se tient chaque année. Ce rendez-vous annuel met en avant une sélection d'artistes de tous horizons.