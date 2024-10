Madagascar: Kintana Football Madagascar - Trois événements pour marquer le 5e anniversaire

Kintana Football Madagascar souffle ses cinq bougies. Créé en 2019, le club comprend deux structures, à savoir la Kintana Academy et Jet Kintana. Il organisera trois événements, en novembre et début décembre, pour marquer la célébration de ses cinq ans d'existence.

Le premier est le Tournoi des Étoiles, du 10 au 17 novembre, à Ambohimanga Rova. Celui-ci verra la participation de six équipes des catégories U8, U11, U13, U15 et U18. Le club concocte ensuite la Corporate Partner Cup dédiée aux anciens et futurs partenaires, le 24 novembre, sur le terrain annexe Barea à Mahamasina. Seize équipes mixtes seront en lice. Et le troisième sera le Gala du cinquième anniversaire concocté avec les amis de Kintana. Il s'agit d'un cabaret animé par Samoëla, le 1er décembre à l'Espace Mahatehotia au By-Pass.

Kintana FC a, dès sa première année, remporté le titre de champion de la ligue d'Itasy U19. « L'objectif est de former de jeunes talents pour devenir des élites professionnelles. Nombreux ont intégré les Barea. L'objectif final est le transfert international », confie Lova Ramisamanana, premier responsable du Kintana Football Madagascar.

Une dizaine de joueurs a déjà été sollicitée en sélection nationale, pour ne citer que Houssen, Landry Zola chez les U20, Haja, Landry, Tsanta chez les U23, Romario chez les U17, et Tsito, Doddy, Tojo et Joma chez les Barea seniors. Après une série de détections effectuée par des recruteurs internationaux, trois joueurs, à savoir Nicolas, Haja et Romeo, sont en attente du prochain mercato en Europe.