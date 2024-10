Madagascar: Ajustement tarifaire - La Jirama révise ses tarifs pour les entreprises

La Jirama corrige ses tarifs Optima pour des entreprises à moyenne et haute tension. Cette hausse sera de 20 % par rapport aux tarifs actuels pour l'année prochaine, et de 16 % sur les deux années suivantes.

Sans surprise. Le compte rendu de la réunion hebdomadaire de l'Exécutif a fait savoir que la Société nationale d'eau et d'électricité révisait ses tarifs Optima pour certaines entreprises abonnées en moyenne et haute tension. Cette hausse sera de 20 % l'année prochaine et de 16 % les deux années suivantes, d'après le conseil des ministres. Ces entreprises sont classées dans la catégorie Industrielles. Une révision qui a déjà fait l'objet de concertations et de consensus entre les groupements patronaux et la Jirama.

«Ces ajustements touchent les entreprises qui utilisent la moyenne tension et la haute tension. Les branchements en basse tension (business et résidentiels) ne sont pas impliqués dans cette mesure», indique le compte rendu de la réunion hebdomadaire de l'exécutif. Plus tard dans la journée d'hier, la Jirama expliquait que ce sont deux mille cent soixante-six clients haute tension et moyenne tension qui sont des entreprises dans tout Madagascar et qui sont touchées par cet ajustement tarifaire. «Cela représente 0,31 % des 696 700 clients de la Jirama. Cette décision a été prise en concertation et portée à la connaissance des entreprises avant d'être actée en conseil des ministres», a indiqué la communication de la société.

%

Coûts

Des pourparlers concernant cet ajustement tarifaire ont été engagés entre les groupements du secteur privé, la Jirama et l'État, il y a quelques mois. Mi-août, pendant que les discussions se poursuivaient entre les pouvoirs publics et le secteur privé, le Premier ministre Christian Ntsay avait indiqué devant les sénateurs de «possibles ajustements tarifaires» qui pourraient toucher les gros consommateurs d'énergie. «Nous avons déduit, à l'issue de l'optimisation tarifaire que nous avions entreprise en 2022, que le prix de l'électricité dans la Grande Île devrait être révisé de façon progressive», a-t-il fait savoir. L'ajustement des tarifs de la Jirama figure parmi les éléments pris en compte dans le cadre du programme de Facilité élargie de crédit (FEC).

Plus précisément, dans le mémorandum de politique économique et financière établi par le gouvernement lors de la quatrième revue de la FEC en juin 2023. Les autorités ont indiqué dans le document que des augmentations tarifaires pourraient être mises en oeuvre au début de cette année (2024). Parmi les explications fournies par les autorités pour expliquer cette correction des tarifs Optima figure les coûts. Il y a un écart entre les coûts de production de l'électricité et les tarifs de vente. Lors de son intervention au palais d'Anosikely, le Premier ministre a indiqué que la Jirama comptabilise des recettes mensuelles entre 80 et 90 milliards d'ariary. Les dépenses de la société, quant à elles, s'élèvent à 180 milliards d'ariary.