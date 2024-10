Madagascar: Handball/Championnat de Madagascar - My-Sah d'Itasy écrase Littoral SC d'Atsinanana

Prévu pour débuter à 11h30, le match opposant le club de My-Sah d'Itasy au club de Littoral SC d'Atsinanana a finalement démarré à 12h22, au Gymnase Ankoay d'Ankorondrano hier, dans le cadre du championnat de Madagascar 2024, pour la catégorie senior hommes et dames. Sans surprise, les handballeuses d'Itasy se sont imposées sur le score de 35-6 dans un match à sens unique.

Avec un gymnase bien éclairé, sans coupure d'électricité cette fois-ci, les handballeuses d'Atsinanana ont donné le coup d'envoi. Très déterminées, leurs adversaires de My-Sah ont ouvert le compteur de buts en premier pour mener 1-0 après trois minutes de jeu. Les joueuses de Littoral SC ont aussi ouvert leur compteur et ont recollé à un partout. À partir de là, l'équipe d'Itasy a fait une démonstration de force. Plus organisée tactiquement et défensivement, elle a vite pris l'ascendance en menant 9-1 après quinze minutes de jeu.

Mission impossible

Même avec une large avance au score, le coach de My-Sah, Tilo Randriamiharinosy, n'a pas cessé de donner des consignes à ses joueuses. Il a demandé son premier temps mort pour ajuster ses stratégies d'attaque et de défense, augmentant ainsi la pression sur l'équipe adverse.

La démonstration de force des handballeuses de My-Sah s'est poursuivie, portant le score à 12-1 après vingt-deux minutes de jeu. Le score à la fin de la première mi-temps était de 16-2 en faveur des handballeuses d'Itasy.

En seconde période, les joueuses de Littoral SC n'arrivent plus à trouver de solutions. Celles de My-Sah ont poursuivi leur marche en avant, menant après cinq minutes de jeu (20-2). Chaque possession se transforme en but, et comme un rouleau compresseur qui ne laisse aucun répit à ses adversaires, My-Sah a mené (28-4) à dix minutes de la fin du match.

Intenables face au manque flagrant d'expérience des handballeuses de Littoral SC, My-Sah a bouclé le match sur le score final de 35-6.

Fabrice Andriantahiana, coach de Littoral SC, explique : « Question expérience, mes joueuses en ont, car elles ont déjà joué ensemble il y a quelques années. Mais face à la conjoncture actuelle, il y a eu un intervalle de sept ans sans jouer au handball. Cette année n'est qu'une reprise. Nous avons fixé l'objectif d'atteindre le dernier carré, mais c'est une mission impossible cette année. »

Pour sa part, Tilo Andriamiharinosy, entraîneur de My-Sah, a fait une déclaration claire et nette: Nous nous sommes bien préparées. Notre objectif est de gagner chaque match et d'aller le plus loin possible. »