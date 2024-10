Angola: Le pays et l'Ukraine définissent une stratégie pour approfondir la coopération

Luanda — L'Angola et l'Ukraine ont analysé jeudi soir, à Luanda, l'approfondissement des relations bilatérales, dans les domaines les plus variés de la vie diplomatique, économique et commerciale.

Les délégations étaient conduites par les ministres des Relations extérieures de l'Angola, Téte António, et des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andrii Sybiha, en visite dans le pays.

Tous deux ont analysé l'état actuel des relations entre l'Angola et l'Ukraine, au cours des conversations officielles tenues au ministère des Relations extérieures.

A l'occasion, Téte António a souligné les différentes initiatives promues par l'Ukraine, en vue d'intensifier la coopération entre les deux pays.

Parmi les initiatives mentionnées, il y a la visite d'Olga Tranfimtseva, alors vice-ministre des Affaires d'intégration de l'Ukraine, qui en 2017 était en Angola pour jeter les bases de la coopération dans des domaines fondamentaux tels que la sécurité alimentaire, la santé vétérinaire et animale.

Cette visite a ouvert les portes d'une coopération plus étroite, notamment dans les secteurs stratégiques pour le développement des deux pays.

Outre les projets en cours, les entretiens ont mis en évidence d'importants accords en cours de négociation, tels que l'accord visant à éviter la double imposition, l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements et le protocole de coopération entre l'Académie diplomatique d'Ukraine et l'Académie diplomatique « Venâncio de Moura» d'Angola.

Ces instruments juridiques visent à renforcer les liens institutionnels et à créer un environnement propice à l'investissement et à l'échange de connaissances entre les deux pays.

A l'occasion, le ministre angolais s'est dit confiant que cette visite officielle effectuée par son homologue ukrainien contribuera à la relance des partenariats stratégiques entre l'Angola et l'Ukraine.

Concernant le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie, il a réitéré la position de l'Angola qui, depuis le début du conflit, défend une solution pacifique et négociée.

Le chef de la diplomatie angolaise a rappelé une récente déclaration du Président de la République, João Lourenço, dans laquelle il a défendu l'urgence d'un cessez-le-feu et de négociations respectueuses de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

À son tour, le chef de la diplomatie ukrainienne a manifesté son intérêt pour l'intensification des liens de coopération avec l'Angola dans divers secteurs, notamment celui de l'agriculture et de la formation du personnel.

L'Ukraine considère l'Angola comme un acteur fondamental sur le continent africain et souhaite renforcer les liens politico-diplomatiques, en comptant sur le soutien de tous les pays qui, comme l'Angola, défendent la paix et la stabilité internationales.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Ukraine ont été officiellement établies en décembre 1994.

Depuis lors, les deux pays se sont efforcés de renforcer leurs liens, avec des avancées significatives dans plusieurs secteurs.