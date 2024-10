Angola: Les artistes suggèrent la formation continue dans PLANACULT

Huambo — Les artistes et agents culturels dans la province de Huambo ont suggéré, jeudi, la formation continue en arts scéniques et la cartographie des projets rentables dans le Plan d'Appui et de Promotion de la Culture (PLANACULT).

La suggestion a été faite lors de la présentation du PLANACULT, qui s'est déroulée dans l'auditorium de la Bibliothèque provinciale de Huambo, à l'initiative du ministère de la Culture.

À l'occasion, ils ont indiqué qu'il s'agissait d'une opportunité unique pour accroître la rentabilité des arts, améliorer les jeunes talents et améliorer les artistes dans l'intérieur du pays, qui vivent des moments difficiles.

Ils ont estimé qu'il était nécessaire de rendre plus rapide la présence et la reconnaissance des artistes nationaux dans les divers outils numériques, pour la diffusion de leur travail sur le marché angolais et mondial, dans la perspective d'obtenir davantage de revenus financiers.

Ils ont défendu, entre autres, la nécessité de l'inclusion dans le PLANACULT des festivals locaux de kizomba, poésie, cinémas, théâtre et autres arts scéniques, pour le développement de la culture à partir des villages, communes ou municipalités.

Ils ont également demandé l'ouverture du partenariat avec le secteur de l'éducation pour la découverte de nouveaux talents dans les écoles des I et II cycles, avec la participation du secteur entrepreneurial, en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat culturel.