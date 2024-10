Madagascar: Risques zoonotiques - L'importance de l'approche régionale à l'honneur

Les journées scientifiques du dispositif de recherche et de formation en partenariat avec One health Océan Indien se déroulent actuellement à Ankorondrano, Antananarivo.

« Les agents infectieux, les pathogènes, les microbes, les virus, les moustiques ne connaissent pas de frontière. Ils voyages très bien. En général, lorsqu'un problème arrive dans une île de la région, il touchera également les îles voisines ». Ces propos de Thiery Baldet, chercheur auprès du CIRAD (Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement) résument l'importance de l'approche One Health dans la région Océan Indien.

La récente épidémie de choléra qui a secoué la région, plus particulièrement l'archipel des Comores, en est une parfaite illustration. Les risques infectieux existent pour les Etats de la région. Travailler de concert est ainsi plus qu'une nécessité, d'où les journées scientifiques du dispositif de recherche et de formation en partenariat rentrant dans le cadre de l'initiative One Health. Organisées à Madagascar et prenant en compte les réalités du pays, qui concernent également les îles voisines, ces journées constituent une opportunité importante « de partager les approches, méthodologies et bonnes pratiques en matière de recherches et développement ».

Malgré les innombrables défis qui se présentent, Madagascar continue de renforcer ses dispositifs de détection, de réponses et de gestion des risques infectieux. La mise en oeuvre du projet Africam Madagascar (2023-2026) en fait partie. Rentrant dans le cadre de l'initiative PREZODE, ce projet entend développer et renforcer les capacités de surveillance des maladies zoonotiques prioritaires ou émergentes dans le pays. Le dispositif de recherche et de formation en partenariat qui est un réseau régional de recherche et de formation dans le sud-ouest de la région constitue un outil permettant aux Etats insulaires de faire face aux risques sanitaires en améliorant la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. Le réseau permet également de surveiller la résistance aux antibiotiques par une approche intégrée, pluridisciplinaire et intersectorielle.