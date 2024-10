Afrique: Classement FIFA - Madagascar devancé par les Comores

Les Barea (109e place) chutent au classement FIFA, les Comores (108e place) en pleine ascension, après la dernière mise à jour publiée hier.

Le dernier classement mondial des équipes masculines, publié ce jeudi par la FIFA, annonce un nouveau coup dur pour la sélection malgache de football, les Barea. En recul d'une place, Madagascar se retrouve désormais au 109e rang mondial, tandis que ses voisins des Comores poursuivent leur ascension fulgurante, s'établissant à la 108e position. Cette évolution du classement s'inscrit dans le cadre des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Après un match nul contre la Gambie et une défaite lors de cette fenêtre internationale d'octobre, Madagascar ne parvient pas à capitaliser sur ses performances. Les Comores, en revanche, ont brillé en battant la Tunisie et en faisant match nul face à cette même équipe, engrangeant des points précieux qui les propulsent en tête dans l'Océan Indien.

Il s'agit d'un premier historique que les Comores devancent Madagascar au classement FIFA, une progression remarquable de dix places qui témoigne de leur dynamisme et de leur potentiel. Les Barea, qui occupaient la 108e position en septembre, doivent maintenant faire face à une pression croissante pour redresser la barre. La prochaine opportunité de rebond pour Madagascar se profile en novembre, avec des matchs cruciaux contre les Comores et la Tunisie. Pour espérer une qualification à la CAN 2025, les Barea doivent impérativement s'imposer lors de ces rencontres, tout en gardant à l'esprit que leur sort pourrait également dépendre des résultats des autres équipes.