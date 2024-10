Madagascar: Parc Tsimbazaza - 20 tortues de deux espèces endémiques volées

Le Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza annonce avoir été victime d'un vol de 20 tortues endémiques de deux espèces différentes. Les enquêtes sont déjà en cours.

Deux espèces de tortues endémiques ont été volées au Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza (PBZT) il y a quelques jours. Il s'agit du Pyxis arachnoides ou tortue araignée, une espèce en danger critique d'extinction, qui ne vit qu'à Madagascar ; elle est la plus petite des quatre espèces de tortues indigènes. Son nom vient du motif en forme de toile d'araignée formé de lignes jaunes sur sa carapace brun foncé ou noire. Les cambrioleurs ont également dérobé des tortues de l'espèce Astrochelys radiata connues sous le nom de tortue étoilée ou tortue rayonnée.

Elle possède une carapace sombre très bombée, composée de cinq plaques vertébrales, de quatre plaques costales de part et d'autre des flancs, et de plaques marginales ornées de bandes claires formant des rayons solaires. Au total, 20 tortues de ces deux espèces ont été volées après les inventaires faits par les responsables.

Mais comment se fait-il que ce vol soit passé inaperçu alors que le PBZT est sécurisé et que ces tortues évoluent à l'intérieur d'enclos ? Selon une source proche du dossier, ce vol n'est pas anodin, il y a un mobile caché. « Un assainissement en vue d'améliorer la gestion du parc est en cours. Il est évident que le projet n'a pas obtenu l'approbation de tous, entraînant des mécontentements et l'envie de dénigrer l'image du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique », confie cette source.

Le Pr Loulla Chaminah, la ministre de tutelle a d'ailleurs condamné cet acte ignoble lors de sa décente sur place. Elle a profité de l'occasion pour donner des consignes pour le renforcement de la sécurisation du parc ainsi que les mesures nécessaires pour le bien-être des animaux. Une enquête a été ouverte et les chiens pisteurs de la Gendarmerie Nationale sont déjà engagés pour retrouver la trace des auteurs du vol. Des suspects ont déjà été interpellés pour une enquête. A noter que le PBZT fait actuellement l'objet d'une réhabilitation. C'est le cas du vivarium qui a déjà fait couler beaucoup d'encre avec ses vitres cassées dont les travaux sont en cours de finition . Des améliorations seront effectuées pour attirer un plus grand nombre de visiteurs et redynamiser le Parc.