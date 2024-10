Madagascar: Salon International de l'Habitat - Exposition de nombreux produits innovants

La 26e édition du Salon international de l'habitat se tient depuis hier jusqu'à dimanche au Parc des expositions Forello à Tanjombato. Plus de 130 exposants répartis sur 330 stands y participent activement. Les visiteurs auront ainsi l'occasion de découvrir les dernières tendances, notamment de nombreux produits et services innovants dans les domaines de la construction, de la rénovation et de l'optimisation de l'habitat, selon les organisateurs lors de l'ouverture officielle de cet événement hier.

On peut citer entre autres, la domotique, la robotique, la maison autonome et intelligente ainsi que les nouveaux équipements de construction et les matériaux écologiques. Des séances de démonstration des produits et services tant traditionnels qu'innovants y seront ensuite organisées, sans oublier les offres promotionnelles des exposants.

En outre, des experts du secteur animeront des conférences thématiques sur les enjeux de l'habitat et de l'urbanisme à Madagascar. Des étudiants ingénieurs et des jeunes entreprises auront en même temps le privilège d'exposer leurs inventions grâce aux stands gratuits offerts par les organisateurs. La promotion des initiatives tournées vers l'environnement et le développement durable, n'est pas en reste.