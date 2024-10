Madagascar: Avenir énergétique durable - Partenariat noué avec USAID et Power Africa

Madagascar et ses partenaires internationaux unissent leurs forces pour un avenir énergétique durable, visant à surmonter les défis énergétiques auxquels le pays fait face.

Un partenariat important pour transformer le paysage énergétique du pays. C'est ainsi que la partie malgache décrit le partenariat ayant fait l'objet d'une signature de convention hier, entre le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), l'USAID et Power Africa. Lors d'un atelier organisé au Bois Vert à Ivato, les parties prenantes ont martelé l'importance de l'accès à une électricité fiable, soucieuse de l'environnement et à coût abordable.

En effet, l'accès à une électricité fiable reste limité, en particulier dans les zones rurales où une grande partie de la population continue de vivre sans électricité. Cette situation freine considérablement le développement socio-économique, en affectant l'éducation, la santé, et les opportunités économiques. Selon le MEH, le Gouvernement malgache a multiplié les initiatives pour renforcer la production d'énergie, avec un accent particulier sur les sources renouvelables. Le soutien de partenaires comme USAID et Power Africa favorise la concrétisation de ces projets ambitieux.

Durable

Le programme Empower Southern Africa, financé par Power Africa et soutenu par USAID, s'étend sur cinq ans et vise à accroître l'accès à l'électricité dans la région, en se concentrant sur les énergies renouvelables. Ce programme répond à trois grands objectifs : éradiquer la pauvreté énergétique, accélérer la transition vers une énergie sans carbone et renforcer l'investissement et l'innovation dans le secteur énergétique. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs initiatives clés sont en cours. Le programme soutient le développement de projets d'énergie renouvelable à grande échelle tout en élargissant l'accès à l'énergie hors réseau, notamment pour les populations rurales isolées.

%

Il vise également à renforcer les capacités des parties prenantes du secteur énergétique à travers des formations et des collaborations, et à améliorer les infrastructures pour la transmission et la distribution d'électricité. Par ailleurs, le programme s'implique dans la transition énergétique équitable. L'un des éléments majeurs de ce projet repose sur la promotion des partenariats public-privé. Le soutien des entreprises privées et des institutions financières est indispensable pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de projets énergétiques de grande envergure.

Ces collaborations permettent également d'introduire des technologies innovantes et des approches nouvelles pour garantir la durabilité des infrastructures énergétiques à long terme. Bref, en misant sur les énergies renouvelables et en renforçant les infrastructures électriques, Madagascar se donne les moyens de garantir un avenir plus stable, résilient et prospère à ses citoyens.