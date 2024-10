Madagascar: Port d'Ehoala - 1 314 navires reçus en 15 ans

Un bilan plutôt encourageant pour le port d'Ehoala qui célèbre cette année son 15e anniversaire.

Depuis son ouverture en juillet 2009, cette grande infrastructure située à Fort-Dauphin a reçu au total 1 314 navires.

Grand contributeur

Plus précisément 1 182 navires publics, 219 navires minéraliers, et 68 navires de croisière transportant à bord un total de 51 457 croisiéristes ont été traités par le port d'Ehoala depuis son lancement. Une performance qui donne à ce port un statut de grand contributeur de la région Anosy, mais également de l'ensemble du pays. Ce port redonne aussi un nouveau souffle pour le tourisme dans le sud, grâce à ces bateaux de croisière. En effet, plus de 60 paquebot sont accosté au port au cours de ses années d'existence. En tout cas, Ehoala est considéré comme l'un des plus grands ports en eaux profondes dans l'océan Indien. Et ce, avec des activités portuaires variées comme la réception de tous types de navires dont les porte-conteneurs, les vraquiers, les pétroliers...

PPP

Le port d'Ehoala est aussi la preuve vivante de l'efficacité du partenariat public privé (PPP), entre l'État malgache et Rio Tinto QMM, acteur principal de l'exploitation d'ilménite de Fort-Dauphin. Construit grâce à un investissement de 256 millions de dollars, ce port respecte les normes internationales en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Au bout de ces quinze années d'existence, le port d'Ehoala a apporté de l'innovation dans le domaine social, touristique, et maritime, à Fort-Dauphin.

La construction du port fait partie du projet Pôles Intégrés de Croissance financé par la Banque mondiale et Rio Tinto. Ehoala Port entreprend également d'autres activités, notamment l'accueil des opérateurs et investisseurs sur la zone d'investissement d'Ehoala Park, un projet conçu avec la LPSA depuis 2009. Ensuite, un projet social avec SOS Villages d'Enfants et l'université publique dans le cadre de la mise en place du parc solaire et le premier parc éolien à Madagascar de 30 MW pic. Ainsi que le projet concentré sur les NTIC avec TOM SA.