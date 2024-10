Madagascar: SAÏRY lance une antenne locale - Préservation et promotion du patrimoine culturel malgache

De passage à Madagascar, Rija Randrianivosoa a ouvertement émis son souhait d'ouvrir une antenne locale de l'association SAÏRY, ouvrant ainsi la porte à une collaboration avec les artistes et maisons de production locaux.

Parmi les artistes qui collaborent avec SAÏRY cette année, on peut citer Lalatiana, Teta, Chrysanto, Hazolahy Thominot, Vazimba Vocal Music ou Ralisy, entre autres.

Cette association, créée à Bordeaux en 2022, est née de la rencontre de Patrick Lavaud, président de l'association et de Rija Randrianivosoa, directeur artistique, avec Nadiah Randriamananjara, chef de projets dans différents groupes et qui consacre désormais son activité à la production et diffusion de projets artistiques.

L'association a pour mission principale la diffusion de l'art et la culture de Madagascar, selon sa devise « Partageons les cultures, protégeons les patrimoines culturels, cultivons notre diversité ».

SAÏRY déploie ses activités à travers quatre volets d'activités : la production et diffusion de spectacles, le recensement et la production phonographique et vidéo pour sauvegarder les styles traditionnels qui présentent un grand risque de disparition, comme c'est le cas pour les artistes disparus tels que Tata Rahely ou Germain Rakotomavo, la légende du bà gasy...

L'association organise également des masterclass et des conférences dans un objectif de partage et de transmission de savoir-faire à travers le volet pédagogique, sans oublier le dernier volet, l'accompagnement de projets de création.

Toutes les activités de l'association tendent vers un même objectif : faire connaître et valoriser les singularités artistiques et la diversité culturelle et linguistique du patrimoine culturel malgache, essentiellement à travers la musique, et participer activement à sa sauvegarde.