Algérie: AADL3 - Plus d'un million de demandes de souscription acceptées initialement

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé, jeudi à Alger, l'acceptation initiale de plus d'un million de demandes de souscription sur plus de 1,4 million de demandes soumises via la plateforme numérique d'inscription du programme AADL3.

Lors d'une audition devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l'examen des dispositions du projet de loi de finances (PLF) 2025, présidée par Mohammed Hadi Oussama Arbaoui, président de la commission, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Belaribi a fait état d'"un total de 1.440.340 inscrits via la plateforme numérique du programme AADL3", précisant que "les demandes de souscription de 1.024.342 d'entre eux ont été acceptées après enquête et vérification de leur éligibilité sur le fichier national".

Le premier responsable du secteur a en outre annoncé la finalisation des procédures de sélection des terrains destinés à la réalisation de la première tranche du programme AADL3, d'une superficie de 7.000 hectares, et de l'adoption des cahiers des charges relatifs aux études.