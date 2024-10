Maroc: 7è Assises de l'AUSIM - Focus sur les défis et opportunités de l'utilisation de la data pour les entreprises

Marrakech — Les participants à un panel organisé dans le cadre de la 7ème édition des Assises de l'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (AUSIM), ont débattu, jeudi à Marrakech, des enjeux, défis et opportunités de l'utilisation des données pour les entreprises marocaines.

Initiée sous le thème "Devenir une entreprise pilotée par les données : Enjeux et opportunités", cette rencontre, qui a connu la participation d'experts de la data, a exploré les défis et les opportunités associés à la transformation d'une entreprise en une organisation pilotée par les données, en mettant l'accent sur l'aspect organisationnel, les plateformes de données, la gouvernance des données, l'analyse des données, et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA).

Pour le directeur technique d'Orange Maroc, Mohamed Benali, l'utilisation de la data représente un sujet d'actualité, qui est d'une grande importance dans le cadre de la transformation des entreprises marocaines, relevant que le potentiel de l'utilisation des données dans les entreprises permet à la fois l'efficience économique et opérationnelle et la promotion de l'innovation.

En ce qui concerne Orange Maroc, opérateur télécoms très important au Royaume, il a indiqué que cette entreprise marocaine investit énormément dans la data, qui représente l'essentielle de l'activité d'Orange à la fois en termes de décision stratégique et de gestion opérationnelle.

Les décisions se prennent à Orange Maroc à travers l'utilisation d'analyses avancées et ne sont pas basées uniquement sur les expériences mais sur une étude approfondie des données, ce qui permet d'avoir des décisions claires, a-t-il expliqué.

Tout en mettant l'accent sur la nécessité de s'adapter aux mutations mondiales, M. Benali a souligné que la data permet à cet opérateur télécoms de comprendre et répondre aux attentes des clients, améliorer ses services, rendre les réseaux plus intelligents et plus efficients et recommander l'offre adaptée au client.

Pour ce qui est de la Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) et le développement durable, il a souligné que la Data permet à Orange Maroc de chercher des solutions et honorer les engagements environnementaux de cette entreprise.

De son côté, Abed Ajraou, associé exécutif Données et analyses-Gartner et ancien directeur des données, a noté que l'utilisation de la data contribue grandement à l'amélioration et la valorisation de l'entreprise, soulignant que les entreprises marocaines sont appelées à investir davantage dans la Data.

Dans un monde de plus en plus numérique, les entreprises sont confrontées à la nécessité de devenir "data driven" pour rester compétitives, a-t-il ajouté.

Dans le même ordre d'idées, Othmane Zrikem, Founding Partner vdd.ai, a fait remarquer que la data est indispensable pour les activités économiques et les entreprises marocaines, mettant l'accent sur la nécessité d'adopter les bonnes techniques et les bonnes solutions, qui sont rentables, de concilier le talent et la technologie et investir davantage dans les ressources humaines.

M. Zrikem a, dans ce sens, souligné que l'utilisation de la data permet aux entreprises d'optimiser l'innovation.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de trois jours (23-25 octobre), visent à promouvoir le digital en tant que levier de développement durable, à faire la lumière sur le rôle des technologies dans la transformation du monde en mettant en avant des cas d'usages innovants et écologiques, et à favoriser le dialogue et la coopération, en offrant un espace unique pour échanger et établir des connexions stratégiques entre les participants.

Initiées cette année sous le thème "Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient", ces assises représentent une occasion de s'immerger dans les toutes dernières avancées technologiques, et de sensibiliser aux enjeux de durabilité en engageant des discussions passionnantes sur l'impact du digital sur l'environnement et les sociétés.

Devenu un rendez-vous majeur pour les professionnels des systèmes d'information et du digital au Maroc, ces assises offrent ainsi une plateforme unique pour l'échange de connaissances, le partage d'expériences et le networking entre les leaders tous secteurs confondus, les innovateurs et les décideurs.

Outre des Keynotes d'experts de renom, le programme de cette 7è édition prévoit une série de tables rondes, de panels et de débats axés sur des thèmes qui façonnent le futur de la société et de l'économie.