Madagascar: Cinéma - 'Sitabaomba' de Lova Nantenaina rafle tous les suffrages

Succès total. Le 23 octobre a marqué un tournant pour le réalisateur malgache Lova Nantenaina, avec la sortie nationale de son film documentaire «Sitabaomba, Chez les Zébus Francophones» en France et à La Réunion. Ce long-métrage, salué par la critique, sera projeté dans plusieurs villes françaises et en Allemagne jusqu'au 30 novembre. Le réalisateur se réjouit de l'accueil enthousiaste réservé à son oeuvre.

« Le public a été très réceptif, et nombreux sont les Malgaches venus en famille pour l'avant-première. En effet, comme disait le journal Libération, nos films sont rares et très peu parviennent à être diffusés à l'international. Et pourtant, on est de grands consommateurs des films des autres », confie-t-il, tout en précisant que la presse française a largement encensé le film. «Sitabaomba» a déjà parcouru les festivals les plus prestigieux, notamment le Doc Leipzig en Allemagne, où il a été primé par le Leipziger Ring, ainsi qu'aux OEillades d'Albi où il a reçu le Prix du film vert. Le documentaire est également en lice pour une projection au célèbre Festival IDFA d'Amsterdam, Luminous.

Un bel avenir

Tourné en 2018 dans un contexte de tensions autour d'un projet minier controversé, le film explore la résistance des pêcheurs et des habitants locaux face aux multinationales qui menacent leur mode de vie. En toile de fond, la question cruciale du développement durable est posée. Le synopsis est percutant :

« Au nom du 'développement', les chalutiers vident les eaux, et un grand projet minier inquiète. Face à cette menace, Edmond, pêcheur local, baptise son embarcation 'Aza Kivy' ('N'abandonnons pas'), symbole de la résistance ». Le film met en lumière une population divisée entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre le projet, soulevant ainsi de profondes questions sur l'avenir des ressources naturelles.

Lova Nantenaina, originaire de Madagascar, a quitté son île en 1999 pour étudier en France et à La Réunion. Diplômé de l'École supérieure d'audiovisuel de Toulouse (ESAV), il a su imposer son style unique. Son premier long-métrage «Ady Gasy - The Malagasy Way» a connu un grand succès dans les festivals et dans les salles françaises. Il est également connu pour «Zanaka», son film sur les événements de 1947, récompensé au FESPACO. Avec «Sitabaomba, Chez les Zébus Francophones», Lova Nantenaina s'impose une nouvelle fois comme une voix incontournable du cinéma documentaire.