Madagascar: Rencontres musicales - Berikely, Eric Doboka et Fabien Eckert sur la même scène

Deux mélomanes malgaches, Eric Doboka et Berikely participeront aux rencontres musicales du Boucans des arts, dans l'un des patrimoines historiques de l'Hexagone, l'Abbaye de Tuffé à 18h (heure locale). Ils seront accompagnés du batteur, Fabien Eckert. Guitariste, bassiste et contrebassiste, recorder-producteur et manager, Eric Doboka est un couteau suisse du 4ème art.

Né d'un paternel malgache et d'une mère française, il rassemble les deux cultures dans ses notes en fusionnant la musique baroque, pop, le rock, le jazz ainsi que le salegy. Cela rend ses mélodies plus électriques. Pour ce qui est de Berikely, ce chanteur a bercé plus de deux générations. Ses inconditionnels continuent toujours à écouter sa chanson « Tara avion », une complainte qui a inondé les ondes dans les années 1990, une époque par laquelle il remporte le prix Afrique musique traditionnelle - découverte de RFI.

Passionné par la world music, cette formation d'Iharana s'ouvre à d'autres cadences, notamment le blues, tout en mélangeant le baoëjy et le salegy. Aussi spirituels que dansants, les sons de ce parolier émerveillent le public aussi bien dans la Grande-île qu'à l'extérieur. En réalité, ces deux messieurs ont l'habitude d'être côte à côte sur les planches. D'ailleurs, ils ont travaillé ensemble lors de l'enregistrement de l'album « C'est le moment » du collectif Berikely&Zama, sorti le 30 septembre 2022.

Fabien Eckert, quant à lui, est un batteur qui a entretenu des relations professionnelles avec les grosses pointures africaines, en l'occurrence Manu Dibango, Salif Keita, Richard Boma ou encore Magma. En outre, l'artiste collabore avec des virtuoses du jazz, du reggae... D'après l'information relayée par Eric Doboka, ces artistes interviendront tour à tour, et vont être sur la même scène.