Togo: La municipalité et les structures hôtelières posent les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant

Et la dynamique se poursuit. Après les actions ici et là près des diverses composantes de la vie dans la commune de Golfe 2, les autorités municipales ont pris sur elles de rencontrer dans l'après-midi du mardi 22 Octobre 2024, les responsables des structures hôtelières, motels, auberges et résidences... de leur territoire communal.

Il s'agissait pour le Maire intérimaire, Pasteur Edoh Komi et ses collaborateurs de discuter avec ces derniers et voir dans quelle mesure mettre en place un partenariat qui pourrait profiter à toutes les parties, dans la dynamique de la mise en oeuvre de la ligne du PDC (Plan de Développement Communal) qui concerne le secteur du tourisme.

« Nous avons décidé de rencontrer les responsables des structures hôtelières de notre commune parce que nous que ce sont des acteurs importants pour le développement économique, touristique. Il y a lieu que nous puissions nous rencontrer échanger, pour mettre ensemble les bouchées double. Et surtout poser un fondement pour la suite de notre partenariat.

Vous savez que la foire est toujours organisée dans notre commune. CETEF c'est dans notre commune donc, beaucoup d'exposants viennent pour leur hébergement durant deux semaines. Donc, nous avons jugé bon qu'il faille que les structures hôtelières de notre commune puissent en profiter. C'est vrai que nous sommes à quelques jours du début de la foire mais nous pensons que cette rencontre va désormais poser les bases d'un partenariat entre nous et les structures hôtelières », a expliqué l'élu local.

Il a été aussi question au cours de ces discussions qui ont été directes et franches, de recenser les difficultés également rencontrées par ces structures hôtelières dans leurs activités. « Ces doléances, c'est important, parce qu'au fait, les autorités municipales ne sont pas seulement là pour collecter les taxes. Elles sont aussi là pour pousser, pour faire de telle sorte que les contribuables puissent prospérer, produire de la richesse.

Parce que c'est en produisant de la richesse que nous aussi, nous avons notre part. Donc nous leur avons demandé de nous présenter leurs difficultés. Et il a été constaté que les problèmes sont énormes et donc naturellement pour la part de la mairie, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais au même moment, sur le plan national, il reviendra aux structures hôtelières de s'organiser pour poser leur plateforme de revendications », conseille Edoh Komi.

Et la Mairie n'entend pas déroger à sa responsabilité.

« Ce qui nous concerne, nous avons pris bonne note, le ramassage des ordures relève de nos compétences. Nos services techniques sont là et nous allons peut être mettre en place une structure de ramassage des ordures dans les hôtels, avec une option spéciale. Il faut que nous apportions notre touche, que nous contribuons à leur épanouissement et en le faisant, notre partenariat va être renforcé et sera gagnant-gagnant », a-t-il enfin ajouté.

Ils sont ravis...

Les responsables des structures hôtelières ont salué l'initiative de la Mairie. C'est le cas par exemple de Basile Gnandi, de l'Hôtel Résidence Flamani. L'initiative est très bonne. J'ai retenu quelques points stratégiques de ce partenariat gagnant-gagnant avec les hôtels, et la plateforme qui sera créée », a-t-il relevé. Entre autres doléances présentées, d'après la Secrétaire principal de l'Hôtel O'Balkan, Mariette Tétévi, « comme difficultés, ce sont taxes qui nous tuent.

Exemple, entre temps nous avons reçu un courrier de la mairie sur les taxes des panneaux publicitaires, ça fait partie des problèmes que nous rencontrons. Nous prions que la mairie prenne en compte nos doléances, qu'ils revoient les taxes, les problèmes des ordures autour de nos hôtels, les bruits aux alentours qui ne nous avantagent pas vraiment. Il faut que la Mairie nous aide à régler ces problèmes ». Et à ces problèmes évoqués, s'ajoute celui de la sécurité dans lequel promet s'impliquer la mairie au travers de son Maire intérimaire.

C'est bien là un grand coup de la Mairie de Golfe 2, qui entend le réitérer, et qui pourrait faire tâche d'huile dans d'autres communes du Togo