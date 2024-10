Tunisie: FTF/Réunion avec le staff technique national - Le nom du nouveau sélectionneur serait connu aujourd'hui !

Kamel Idir n'a pas vraiment le choix: il doit nommer un successeur à Faouzi Benzarti pour assurer l'intérim lors des deux matchs restants pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025, face à la Gambie et à Madagascar.

Le président du Comité de normalisation de la FTF, Kamel Idir, est rentré hier à Tunis après s'être déplacé à Addis-Abeba où il a pris part aux travaux de l'assemblée générale de la CAF.

Aussitôt rentré à Tunis, le président du comité de normalisation de la FTF doit régler une question qui urge : nommer un successeur à Faouzi Benzarti pour assurer l'intérim lors des deux matchs restants pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025, face à Madagascar et à la Gambie. Deux matches déterminants pour la qualification à la CAN.

Fixer la liste des préconvoqués

Comme la fenêtre Fifa du mois de novembre pointe à l'horizon, la FTF doit procéder aux démarches habituelles qui précèdent la tenue d'un rassemblement de l'équipe nationale. En ce sens, le staff technique national doit fixer, en premier lieu, la liste des préconvoqués, communément connue sous l'appellation de liste élargie, aviser les joueurs et leurs clubs. Le dernier délai pour aviser les joueurs et leurs clubs est le 28 de ce mois, soit 15 jours avant le début du stage.

Que des spéculations...

Ces deux derniers jours, des noms ont circulé pour succéder à Faouzi Benzarti, à l'instar de Lassaâd Jarda, Nabil Kouki, Sami Trabelsi ou encore Jalel Kadri qu'on annonce revenant à la demande des joueurs de la sélection.

Interrogée, une source bien informée met les choses dans leur cadre: "Ce ne sont que des spéculations. Une chose est sûre : le président du comité de normalisation à la FTF nommera, en compagnie de ses pairs, un successeur à Faouzi Benzarti pour assurer l'intérim des deux matchs restants pour le compte des éliminatoires de la CAN. C'est l'urgence du moment".

Bref, que des ballons d'essai lancés par certains. D'autres avancent des noms par copinage. Officiellement, aucune décision n'a été prise, étant donné que K. Idir se trouvait jusqu'à hier à Addis-Abeba.

Cela dit, il n'est pas exclu de connaître l'identité du successeur de Faouzi Benzarti aujourd'hui à l'issue de la réunion qui sera tenue avec les membres du staff technique national. A préciser que Faouzi Benzarti est parti de lui-même, mais pas les membres de son staff qui sont toujours sous contrat, et en premier lieu Kais Yaâkoubi et Othmane Najjar. Il n'est donc pas exclu de voir Kaïs Yaâkoubi assurer l'intérim et que le staff de l'équipe première soit renforcé par Slim Benachour, le sélectionneur U20. Une option parmi d'autres.

Voir aussi un technicien tunisien confirmé débarquer pour diriger les deux matchs contre la Gambie et Madagascar, que ce soit pour être sélectionneur en chef, ou renforcer le staff actuel en faisant un binôme avec Kais Yaâkoubi, est aussi une éventualité à prendre en compte. Le temps presse. Une décision doit être prise aujourd'hui pour que le staff technique national commence à préparer sereinement le prochain rassemblement.