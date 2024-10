Tunisie: Piscine municipale du Belvédère - Ouverture au public le 1er novembre prochain

La municipalité de Tunis a annoncé hier que la piscine municipale du Belvédère sera ouverte au public à partir du 1er novembre prochain, pour abriter des spectacles culturels et artistiques et autres cérémonies, notamment de mariage.

Les visiteurs pourront, également, profiter du court de tennis et du salon de thé qu'englobe l'espace de la piscine, en attendant l'arrivée d'un temps plus clément pour la baignade en plein air dès mai prochain, a indiqué la même source.

Dans un communiqué publié via sa page facebook officielle, la municipalité de Tunis a invité les personnes et les associations intéressées par les prestations offertes à déposer leurs demandes auprès du chef-lieu de la municipalité à La Kasbah ou par lettre postale recommandée.

Le directeur de la piscine, Sofien Belaid, a déclaré à l'agence TAP que la baignade sera possible entre le 1er mai et le 31 octobre et ce, pour les personnes, associations et clubs désireux de s'y adonner moyennant quatre dinars de l'heure.

Et le responsable d'ajouter, s'agissant du court de tennis, que ce dernier sera à la disposition des personnes et des associations, jour et nuit à partir de 12 dinars/l'heure sans éclairage et de 24 dinars avec l'éclairage.

Pour rappel, le Président de la République, Kaïs Saïed, avait inauguré, lundi soir, la piscine municipale du Belvédère dans son nouveau look après des travaux de rénovation entrepris par le Génie militaire et qui avait mobilisé une enveloppe de 18 millions de dinars.