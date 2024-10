Tunisie: Chose promise chose due !

Mardi soir, une information d'une importance capitale dans le monde social est tombée. La parution au Jort du décret présidentiel relatif au régime de protection sociale des ouvrières agricoles. Un décret qui consolide leurs droits économiques et sociaux et les aide à réaliser leur intégration économique. Le 26 août dernier, le Président de la République avait ordonné, lors de sa rencontre avec le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, l'élaboration d'un texte de loi pour la création d'un fonds de protection sociale au profit des ouvrières agricoles. La création de ce fonds est venue consolider le rôle social de l'Etat prôné par le Président Kaïs Saïed en ce début de nouveau mandat.

Rappelons, d'abord, que ce ce nouveau régime spécial permettra aux ouvrières agricoles de bénéficier des avantages de l'assurance maladie, de pensions de retraite ou de handicap, de primes et de congés de maternité ainsi que de virements financiers mensuels au titre du programme de sécurité.

Ainsi, le fonds de protection sociale des ouvrières agricoles se chargera-t-il également de leurs frais de transport en plus des autres frais générés par les divers programmes et interventions et bien d'autres mécanismes visant la réalisation de ladite intégration. Des mesures très importantes, surtout lorsqu'on sait que les conditions de transport des ouvrières sont la première cause de leurs drames. A chaque fois, les nouvelles de ces accidents choquent tout un pays qui compatit au sort de ces ouvrières.

Avec ce nouveau décret, la porte est donc ouverte devant ceux qui veulent améliorer l'état de ces véhicules de fortune qui transportent les ouvrières, les exposant à tous les dangers. Le décret encourage aussi les professionnes à investir dans le secteur du trabsport, puisqu'il exempte les véhicules destinés au transport des travailleurs agricoles des taxes de circulation, à condition de ne pas exercer d'autres activités liées au transport de personnes ou de marchandises.

Dans ce nouveau décret, une grande responsabilité est attribuéee au ministère des Affaires sociales, étant la principale partie chargée d'organiser le Fonds de protection sociale et les services y afférents, en plus de la préparation d'un registre spécial pour les ouvriers et ouvrières agricoles. Une grande responsabilité qu'il faut assumer pleinement et avec détermination.