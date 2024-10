Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Abakar Sylla, patron de la défense du RC Strasbourg

Alors qu'il joue sa deuxième saison à Strasbourg, l'international ivoirien Abakar Sylla, 21 ans, symbolise le renouveau du club de football alsacien qui a misé sur un effectif jeune depuis 2023. Les Strasbourgeois reçoivent Nantes dimanche 27 octobre pour le compte de la neuvième journée.

Abakar Sylla n'avait qu'une seule saison professionnelle au compteur quand il a débarqué à l'été 2023 en Alsace, en provenance de Bruges et du Championnat Belge. À Strasbourg, dans la ville qui abrite le siège du Parlement européen, ce défenseur puissant et rapide, qui a connu le foot de rue en Côte d'Ivoire, arrive avec la réputation d'une future pépite. Le montant de son transfert ne passe pas inaperçu puisque le club alsacien casse la tirelire et fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du Racing (20 millions d'euros).

Un montant qui a certainement perturbé le jeune homme. S'il a démarré son aventure alsacienne dans la peau d'un titulaire lors des quatre premiers matchs, l'international ivoirien a ensuite été relégué sur le banc pendant plus de deux mois. « La première saison n'a pas été à la hauteur de mes espérances, souffle-t-il aujourd'ui. Cela fait partie du foot et il faut savoir se projeter. » Ces premiers pas en dents de scie semble être digérée.

Une place européenne en tête

« J'ai abordé la deuxième saison ici avec plus de rigueur, avoue le défenseur central qui a joué les huit premières rencontres de l'exercice 2024-2025. On a analysé ce qui n'a pas fonctionné. On a aussi travaillé sur la concentration pour mettre en pratique tout cela sur le terrain. Je suis fier de ce que j'ai fait jusqu'à présent, il faut que je continue sur cette lancée. J'aspire à être constant et je veux rester sur le qui-vive du début à la fin du match ». Le jeune homme est déterminé.

Au point même de vouloir décrocher une place européenne avec les Alsaciens quand on lui demande quelle est son ambition pour les mois à venir. Il faut dire que Abakar Sylla a déjà goûté à l'Europe avec six titularisations en Ligue des champions avec Bruges. Sylla a activement participé à l'épopée des siens jusqu'en huitièmes de finale, en ayant même inscrit un but de la tête lors des phases de groupes contre Leverkusen (1-0) et a même été élu homme du match par l'UEFA. « C'est un bon gars. Il apprend très vite. S'il peut continuer à jouer de la manière dont il l'a fait aujourd'hui, il a une grande carrière qui l'attend », commentait alors le portier de Bruges, Simon Mignolet, après le but de Sylla.

Le pari de la jeunesse

Abakar Sylla a été la première recrue de l'ère BlueCo, consortium américain propriétaire de Chelsea, qui a racheté le Racing Club de Strasbourg fin juin 2022 avec le pari de la jeunesse comme projet.

Pour Abakar Sylla, évoluer dans un groupe qui compte beaucoup de jeunes joueurs est une force : « On a toujours envie de vouloir faire mieux, de montrer le meilleur de nous-même à chaque rencontre. Je crois que cette jeunesse est une richesse qui nous aide à donner plus d'énergie sur le terrain ». D'ailleurs, il n'hésite pas à citer son coéquipier Emanuel Emegha quand on lui demande quels sont les attaquants de Ligue 1 qui l'ont le plus marqué depuis son arrivée. Actuellement troisième meilleure attaque du Championnat avec 16 buts, Strasbourg pointe à la dixième place du classement général, à quatre points de Lille, quatrième.

« Au pays », on le suit de près. Avant et après les matchs, Abakar Sylla reçoit des messages de la famille et des amis. En France, on parle de lui comme d'un futur probable grand défenseur du Championnat. Des commentaires qui ne lui mettent pas vraiment la pression. « Cela me booste, cela me permet de me projeter. Je considère que je dois mener l'équipe vers le haut », lâche sans complexe celui qui a porté le maillot des Éléphants pour la première fois en 2022 sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Abakar Sylla, admirateur d'Éric Bailly, espère qu'il sera un jour une pièce maîtresse de la sélection de Côte d'Ivoire.

Abakar Sylla adore « dicter le jeu »

Abakar Sylla fait partie des vingt-quatre joueurs ivoiriens qui évoluent en Ligue cette saison. Ce qui en fait le plus gros contingent derrière la France. « Il y a un gros travail de détection en Côte d'Ivoire, et les jeunes ont la volonté d'arriver à jouer au haut niveau. C'est certainement pour cela qu'il y a pas mal de représentants ivoiriens dans le Championnat de France », explique-t-il. Avec Gervinho, Jean Michaël Seri, Nicolas Pépé ou Seko Fofana, la Côte d'Ivoire a brillé lors de la remise du prix RFI Marc-Vivien-Foé qui consacre chaque année le Meilleur joueur africain de Ligue 1 depuis 2009.

Abakar Sylla, qui adore « dicter le jeu », « donner le tempo » et « avoir le ballon dans les pieds », n'hésite pas à se balader dans les rues de Strasbourg pour se détendre. Si on l'aborde, il répondra sans sourciller. « Je suis aussi là pour faire plaisir au public, j'aime bien rencontrer les jeunes, on se taquine », conclut celui qui a joué pour la Société Omnisports de l'Armée basée à Yamoussoukro.