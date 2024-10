Togo: Le HCRRUN donne rendez-vous aux victimes non vulnérables de la région Maritime, à son siège à Lomé

Le HCRRUN continue de dérouler son agenda de l'année 2024. Du 29 au 31 Octobre prochain, l'institution dirigée par Mme Awa Nana Daboya, après l'intérieur du pays il y a quelques jours, dépose ses valises à son propre siège à Lomé dans la cité OUA, pour prendre en charge les victimes non vulnérables de la région maritime.

Il s'agit de victimes issues des préfectures de l'Avé, de Bas-Mono, des Lacs, de Yoto, de Vo, de Zio, du Golfe et d'Agoe-Nyivé. Pour se fixer, les victimes sont priées de consulter « la liste des victimes non vulnérables retenues pour cette session sur le site web du HCRRUN (www.hcrrun-tg.org), et également affichée dons les bureaux des préfectures et mairies concernées ».

Voici le communiqué dans son intégralité...

Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale HCRRUN Lomé, le 23 Octobre 2024CommuniquéSession d'indemnisation des victimes non vulnérables de la région Maritime

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de réparations, le Haut Commissariat à la Réconciliation et ou Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN) organise une session d'indemnisation à l'intention des victimes non vulnérables de la Région Maritime.

Les opérations se dérouleront du 29 au 31 octobre 2024 au siège du HCRRUN et prendront en compte les victimes non vulnérables des préfectures de l'Avé, de Bas-Mono, des Lacs, de Yoto, de Vo, de Zio, du Golfe et d'Agoe-Nyivé.

%

La liste des victimes retenues pour cette session est disponible sur le site web du HCRRUN (www.hcrrun-tg.org), et également affichée dons les bureaux des préfectures et mairies concernées.

Le HCRRUN invite les victimes programmées à se munir d'une des pièces d'identité suivantes en cours de validité :

PasseportCarte d'identitéPermis de conduireOu à défaut de la carte d'électeur de 2023

Enfin, Le HCRRUN prie les victimes dont les noms ne sont pas encore publiés à faire preuve de patience et de compréhension en attendant leur tour d'indemnisation le moment venu.

Fait à Lomé, le 23 octobre 2024Pour le HCRRUN, La Présidente