Tunisie: Lutte contre la drogue - Les gros barons dans le cirage

Parmi les batailles que le Président de la République, Kaïs Saïed, a promis de mener et de remporter, figure en bonne place celle de la poursuite de la lutte contre le trafic de drogue, un fléau qui menace le présent et l'avenir, notamment, des jeunes générations.

S'agissant d'un combat de tous les jours, les forces de sécurité et la Garde nationale ne cessent de multiplier les succès contre les trafiquants de drogue, y compris leurs "barons", dont le dernier en date a eu lieu hier, jeudi 24 octobre, lors d'un vaste coup de filet réussi dans le Grand Tunis.

En effet, suite à une opération d'envergure, qualifiée "d'exceptionnelle", une action menée grâce à la mobilisation de nombre d'unités de la Police et de la Garde nationale, sous la supervision directe des hauts responsables du ministère de l'Intérieur et en coordination avec le ministère public, a permis, à l'aube de ce 24 octobre dans le Grand Tunis, la saisie de stupéfiants, d'importantes sommes d'argent et d'armes blanches.

Il s'agit d'une intervention d'ampleur rarissime puisqu'elle a également abouti, à l'issue de nombre de perquisitions simultanées dans plusieurs quartiers, à l'interpellation de 205 individus qualifiés de «dangereux».

Ces interventions traduisent la ferme volonté de limiter les effets néfastes, voire d'éradiquer ce phénomène trop nocif pour l'économie et pour la société tunisienne qui pâtissent de ces pratiques criminelles, plus précisément les jeunes générations, dont plus particulièrement les adolescents et les lycéens.

L'opération s'inscrit dans la nouvelle stratégie sécuritaire impulsée par le président Kaïs Saïed, qui a réitéré, ces derniers temp, sa détermination à passer la vitesse supérieure en la matière.

On rappelle à ce propos que cinq jours seulement après sa réélection à la magistrature suprême, le Président Kaïs Saïed a tenu une réunion avec le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État chargé de la Sécurité nationale, Sofiane Bel Sadek, pour discuter de bon nombre de questions portant sur la sécurité nationale et la lutte contre le trafic de drogue.

Saisissant cette occasion, le Chef de l'Etat a mis l'accent sur l'impératif de démanteler les réseaux criminels, dont notamment ceux impliqués dans le trafic de stupéfiants, en annonçant, clairement, que, désormais, il n'y aura «aucune tolérance» envers ces activités illégales et les crimes de toutes sortes, tout en émettant le souhait d'un «pays purifié des réseaux criminels et des corrupteurs».

Et en attendant l'évaluation concrète de cette opération d'ampleur, réalisée grâce à la coopération entre l'intégralité des unités de la Police et de la Garde nationale, le porte-parole de la direction générale de la Sûreté nationale, Imed Mamacha, a tenu à assurer que les interpellations et le traitement des dossiers ont eu lieu conformément à la loi et dans le cadre du respect des droits de chaque individu.

Il est à noter que pour la Tunisie, l'année 2024 a été marquée, depuis le début, par le renforcement de la lutte avec de nombreux coups de filet réalisés quasiment sur l'ensemble du territoire, plus précisément dans les grandes villes, dont Sousse, Sfax, Ben Arous, La Manouba, Nabeul, Siliana, Kairouan et Jendouba.

Sans oublier que, déjà en 2023, les résultats ont été spectaculaires et les chiffres sont là pour en attester : 680 kilos de stupéfiants divers saisis, 905 mille comprimés de psychotropes, en plus d'environ 188 kilos de cannabis.

En tout état de cause, les faits sont là pour prouver que la volonté exprimée par le Président de la République n'est pas un vain mot ou un simple slogan, mais bel bien faisant partie d'un stratégie et d'une vision destinées à assainir l'atmosphère sociale pur assurer le bien-être et la prospérité des Tunisiennes et des Tunisiens.