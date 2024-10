Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé hier matin, au Palais de Carthage, une réunion du Conseil des ministres. Lors de cette réunion, plusieurs projets de décret ont été examinés, notamment un projet de décret portant création de l'établissement de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan, définissant son organisation administrative et financière ainsi que son mode de gestion. Un autre projet de décret a également été discuté. Il s'agit d'un projet relatif à la définition des modalités et procédures spécifiques pour la réalisation des grands projets publics.

Le Conseil a également abordé la question de plusieurs services publics, et le Président de la République a insisté sur la nécessité d'assurer leur bon fonctionnement et de fournir des services à leurs usagers dans les meilleures conditions possibles. Il a également souligné l'importance de prendre des mesures légales à l'encontre de toute personne perturbant ce fonctionnement. Dans ce contexte, le Président Kaïs Saïed a affirmé que le peuple tunisien a fait son choix, et que ceux qui n'assument pas pleinement leurs responsabilités ou ne se consacrent pas à leur tâche ne resteront pas dans l'impunité.

Le Chef de l'État a également précisé que la solution ne réside pas uniquement dans des réformes légales, bien qu'elles soient disponibles. Chaque responsable et chaque citoyen doit contribuer, avant tout, à une rupture totale avec une période révolue et passer à une nouvelle phase basée sur une révolution culturelle. Cette dernière doit être fondée sur un sentiment profond et partagé que chaque citoyen, quel que soit son rôle, peut contribuer à la lutte pour la libération nationale avec une nouvelle mentalité et de nouveaux comportements, en rompant définitivement avec le passé et ses maux pour construire une nouvelle ère bénéfique pour tous et pour l'ensemble de la nation.