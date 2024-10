Ile Maurice: Prakash Maunthrooa en renfort pour mobiliser les troupes

Le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, et le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, ont été longuement diabolisés mercredi soir par Prakash Maunthrooa, campaign manager de l'Alliance Lepep dans la circonscription n°6 (Grand-Baie-Poudre d'Or), lors d'une réunion pri- vée du Mouvement socialiste militant (MSM) tenue in extremis au Dookhee Building, à Rivière-du-Rempart. Bien qu'il soit le campaign manager au n°6, Prakash Maunthrooa a été appelé à prêter main forte au n°7. Cette réunion, qui n'aurait pas dû se tenir mercredi, selon des partisans présents, a été organisée rapidement car, disent-ils, terin pe glise.

«Eski zot pou less Paul Raymond Bérenger vinn premie minis sa pei-la? Eski ou pou less sa tandem Bérenger-Ramgoolam vinn driz sa pei- la avek Resistans ek alternater dan enn fason mo pe dir li? Ou finn guet sa bann goonda-la. Mo sir bann madam pou per kan pou guet sa bann kalite dimounn-la», a laissé entendre fortement Prakash Maunthrooa dans une salle complètement bondée. Des partisans étaient éparpillés devant la porte tellement la salle était pleine. Appelant les membres du parti à blie le pase, il a demandé que des structures soient mises en place dans toutes les régions de la circonscription, car, a-t-il dit, «sa eleksion-la li enn bann eleksion pli inportan dan listwar de nou pei. Nou pa pou kapav less sertin dimounn vinn diriz nou pei. Sa bann dimounn-la mo kone zot bilan».

Ainsi, il a demandé aux partisans de se focaliser sur les élections générales, car pour lui, une campagne de l'opposition avait déjà commencé dans la circonscription et les soldats du MSM «bizin reponn Pravind Jugnauth haut la main» pour cette joute électorale. Les trois candidats de l'Alliance Lepep pour cette circonscription, à savoir Leela Devi Dookun-Luchoomun, Ravi Yerrigadoo et Mahen Jhugroo, étaient aussi présents.

Selon un membre du MSM, arrivé après que Prakash Maunthrooa a pris la parole, la réunion a été organisée en urgence à la suite des «leaks» de Missier Moustass, qui auraient fait perdre l'emprise du MSM dans la circonscription. «L'arrivée de Prakash Maunthrooa dans la circonscription est très révélatrice. Nous avons d'ailleurs noté que le MSM perdait du terrain depuis que les bandes sonores ont été dévoilées», a confié, sous couvert de l'anonymat, un membre du parti présent à la réunion. Il a ajouté que, selon lui, seul Prakash Maunthrooa avait la capacité de rassembler tous les partisans, contrairement à d'autres figures du parti. Cependant, pour lui, la présence de Prakash Maunthrooa au n°7 redonne un nouvel élan aux membres du parti pour mettre en place tout un programme visant à permettre au MSM de regagner la circonscription.

Par ailleurs, une autre source, également présente à cette réunion, estime qu'il est essentiel d'avoir la participation de Prakash Maunthrooa. Selon elle, les candidats ont éprouvé des difficultés sur le terrain à cause des bandes sonores et de la foule présente lors d'une réunion organisée par le PTr-MMM la semaine dernière à Rivière-du-Rempart. «Nous avons aussi perdu une bonne partie de l'électorat musulman dans la circonscription, mais nous gardons confiance que nos trois candidats seront élus», espère-t-elle.