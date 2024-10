Afrique de l'Ouest: Révision de la stratégie d'inclusion financière - La BCEAO organise une concertation régionale du 29 au 31 octobre à Dakar

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) organise, du 29 au 31 octobre 2024 à Dakar (Sénégal), un atelier régional de concertation, dans le cadre de la révision de la Stratégie régionale d'inclusion financière (Srif) dans l'Uemoa.

Selon la Bceao l'objet de cette rencontre est de « réfléchir », avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la promotion de l'inclusion financière, « sur l'avenir de l'inclusion financière dans l'Uemoa et d'identifier les pistes d'orientations à retenir pour la révision de la stratégie, au regard des évolutions intervenues dans l'environnement économique et financier de l'Union ».

L'atelier offrira également un cadre privilégié pour engager le dialogue avec les partenaires techniques et financiers, en vue de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles actions qui seront retenues pour renforcer l'accès des populations aux services financiers dans l'Union.

Pour rappel, la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'Uemoa a été adoptée par le conseil des ministres, en juin 2016, dans le but de créer une synergie entre les initiatives menées par l'Institut d'émission et les Etats pour le renforcement de l'inclusion financière des populations de l'Union.

Son objectif principal était « d'assurer, sur un horizon de cinq (5) ans, l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers, adaptés et à coûts abordables, à 75% de la population adulte de l'Uemoa, avec un accent particulier sur les populations rurales, les femmes et les jeunes ainsi que les petites et moyennes entreprises (Pme) et les personnes à faible éducation financière ».