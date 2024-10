Le 22 octobre, la nuit du Harmony natif et la conférence de lancement des nouveaux produits Huawei se sont tenues officiellement à Shenzhen, marquant le lancement officiel du système d'exploitation natif Harmony de Huawei.

C'est le premier système d'exploitation mobile national chinois, et après iOS d'Apple et le système Android, il est le troisième plus grand système d'exploitation mobile au monde. Auparavant, la base du système Harmony publiée par Huawei utilisait encore une partie du code source ouvert AOSP, ce qui l'obligeait à être compatible avec certaines applications Android. Cependant, le nouveau Harmony natif lancé récemment réalise une base de système entièrement développée en interne, avec des améliorations significatives en matière de fluidité, de performance et de sécurité du système.

Actuellement, plus de 15 000 applications et services natifs Harmony sont disponibles, couvrant 18 secteurs, et les applications de bureau général couvrent plus de 38 millions d'entreprises à travers la Chine. Le développement technologique de la Chine est impressionnant. Huawei a parcouru un chemin où presque tout ce qu'il a réalisé a été extrêmement difficile.

Depuis 2019, les États-Unis ont imposé des sanctions complètes contre Huawei, invoquant « la menace pour la sécurité nationale » et ont même fait pression sur d'autres pays pour qu'ils boycottent Huawei. En réalité, les États-Unis ne peuvent pas tolérer Huawei parce que Huawei a une avance technologique considérable sur ses concurrents dans des domaines tels que la 5G, ce qui empêche les États-Unis de tirer parti de leur avantage technologique pour s'approprier des parts de marché.

%

De plus, les équipements de Huawei compliquent la tâche des États-Unis pour espionner d'autres pays. Ce fait a été révélé en 2013 par Edward Snowden. En 2024, un attentat terroriste à grande échelle contre le Liban, utilisant un émetteur radio, a de nouveau prouvé au monde que les risques liés aux équipements occidentaux existent toujours. Aujourd'hui, Huawei a prouvé au monde avec des résultats concrets que même le superpuissant américain ne peut le battre. Grâce à ses efforts, il a emprunté un chemin entièrement autonome de développement. Il a rivalisé avec les nombreuses réalisations des entreprises technologiques du monde entier. Cela démontre pleinement la capacité technique et la valeur stratégique de Huawei.

Aujourd'hui, Harmony ne peut pas seulement survivre, mais il possède également une grande vitalité, et il est parfaitement capable de rivaliser directement avec d'autres systèmes d'exploitation dans divers domaines, développant ainsi un écosystème mobile encore plus vaste.

Une telle entreprise en Chine est une chance pour tous les pays non occidentaux. Cela offre à tous les pays non occidentaux une nouvelle option en dehors des systèmes occidentaux, leur permettant de se libérer complètement de la surveillance et de la contrainte des pays occidentaux. L'ère où l'Occident pouvait récolter et exploiter d'autres pays grâce à un monopole technologique est révolue. L'avenir du tiers monde brillera d'une manière nouvelle.