Ile Maurice: Arnaud Meunier - «Le trail fait partie de la vie de beaucoup de Rodriguais»

Après avoir traversé une année difficile, Arnaud Meunier, président de la Rod-Trail Association, sera bel et bien d'attaque pour cette quinzième édition du Trail de Rodrigues. Arrivant à la fin de son mandat de deux ans, dans l'entretien qui suit, il nous dresse un premier bilan du travail abattu afin d'intégrer encore plus le trail dans le quotidien des Rodriguais. Notre interlocuteur s'attend d'ailleurs à un grand anniversaire rassemblant Rodriguais et étrangers sur un trail devenu presque mythique dans le giron de la discipline.

Le Trail de Rodrigues fêtera cette année ses 15 ans d'existence. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'un tel événement a tenu durant toutes ses années ?

Le Trail de Rodrigues depuis sa création a eu comme moteur, faire un trail pour le fun, pour les Rodriguais, pour découvrir l'île par les Rodriguais et les étrangers, un trail familial, être au contact avec la nature et surtout pas un trail business. Le Trail de Rodrigues depuis 2010, quand s'est tenue la première édition, a toujours été fait par des volontaires par amour pour le trail. Voilà pourquoi nous avons pu tenir autant d'années.

Vous allez bientôt atteindre la fin de votre mandat en tant que président de la Rod-Trail Association. Pensez-vous pouvoir déjà faire un bilan du travail abattu jusqu'à présent ?

Deux ans passent très vite, c'est vrai. Mais mon comité a travaillé dur pour permettre que le trail continue à se développer à Rodrigues. Outre la ligue qui comprend neuf manches, nous avons ajouté des nouveautés dans notre calendrier. Depuis l'année dernière, nous avons ajouté un relais sur le parcours du 52km du Trail de Rodrigues.

Il y a eu aussi Trail for a Cause qui nous a permis l'an dernier de remettre une contribution à «Breast Cancer Care» dans leur travail avec les femmes à Rodrigues. Nous avons aussi organisé deux Kids Night Trail pour les enfants pendant les vacances d'août et de décembre 2023. D'ailleurs, nous allons refaire un Kids Night Trail en décembre. Enfin, le 20 octobre, nous avions organisé un Trail for a cause, pour le cancer infantile. L'argent récolté sera remis au Lions Club de Rodrigues.

J'ai pu voir la progression de nos trailers sur le plan national et international aussi. L'année dernière, nous avons eu trois champions sur quatre lors du championnat de Trail à Maurice et en 2024, nous sommes retournés avec quatre victoires sur quatre possibles. Nous avons maintenant des coureurs rodriguais qui participent aux différentes courses du Grand Raid à la Réunion. Ils étaient trois l'année dernière et cette année ils étaient cinq dont un sur la Diagonale des Fous. Nous avons aussi réussi à faire quatre coureurs Rodriguais être reconnus comme des élites par la commission des Sports.

La Rod-Trail Association a été créée en 2011 et il faut dire que le trail, dans son ensemble, est devenu incontournable à Rodrigues. Etes-vous satisfait de l'impact que cette discipline a désormais au sein de la communauté rodriguaise ?

Le trail fait de plus en plus partie de la vie de beaucoup de Rodriguais. Tous les jours, les trailers sont fiers de porter des t-shirts de trail. C'est un sport qui est bien respecté par la population et par le gouvernement régional de Rodrigues. Le trail a été choisi pour être l'une des disciplines lors des prochains Jeux de Rodrigues qui auront lieu fin novembre. Le trail contribue beaucoup dans l'économie de l'île et fait reconnaître Rodrigues sur la carte du monde un peu plus. Donc c'est toute la population qui en bénéficie.

Et quels sont les secteurs qui doivent encore être touchés pour continuer à développer le trail ?

Notre plus gros souci dans l'organisation du Trail de Rodrigues, c'est les sponsors. Il nous faut plus de contribution de certains sponsors. Il faut faire ressortir que certains ont compris et ont augmenté leur contribution et je les en remercie énormément. Les trailers rodriguais ont aussi besoin d'un encadrement pour progresser. Quand je vois comment les sponsors aident ceux de Maurice, par exemple, nos trailers à nous ne bénéficient pas de cette chance. Nous sommes un peu oubliés.

Le 3 novembre prochain, on sera dans le vif du sujet avec la 15e édition du Trail de Rodrigues. A quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle édition ?

Avec le thème Koste Zil losean indien, on s'attend à voir toute cette communauté ensemble sur les départs et venir fêter ce 15e anniversaire en grande pompe. Nous avons déjà un nombre record de participants mauriciens et étrangers pour cette 15e édition.

Quels seront les changements pour cette édition ?

Pas de changements sur le parcours cette année et les points de départs restent aussi les mêmes. Sauf que nous allons avoir des changements sur les points de ravitaillement. Cette année, nous allons avoir le retour de Run Handi Move sur le Trail de Rodrigues. Il y aura trois associations de personnes souffrant de handicap l'île de La Réunion qui vont participer aux différentes courses, soit Run Handi Move, Père Favron et l'Association IRSAM.

Au niveau des participants, qui seront les grands noms de cette 15e édition ?

Cette année, nous allons avoir Simon Desvaux de Maurice et Mamie de Madagascar qui seront les vedettes à suivre. Pour les invités de l'étranger, nous allons devoir attendre car ceux que nous avons invités vont participer au Grand Raid. Ce n'est qu'après cette course que nous allons avoir une réponse.

Enfin, dans nos colonnes l'année dernière, vous faisiez ressortir que vous étiez devenu papa d'un petit garçon. Comment s'est passé cette première année dans ce nouveau rôle ?

Mon fils est en pleine forme, nous avons eu une année très mouvementée pour lui et moi. J'ai eu des problèmes familiaux après sa naissance. Je suis séparé de sa mère depuis février donc je le vois seulement les week-ends. C'est très dur pour moi mais ce qui compte c'est qu'il va bien et grandit très vite. Il a eu un an le 20 octobre. Il va connaître son premier trail aussi cette année.

Nous avions aussi appris que vous étiez souffrant depuis quelques mois...

Je sors de loin, à la suite de problèmes dans la famille. J'ai fait un infarctus le 1er mai, dû au stress accumulé. Heureusement qu'à cette période, Rodrigues avait la visite des cardiologues. Ils ont pris les choses en main rapidement. J'ai été près de deux mois au repos et ça a été plus dur que l'infarctus. J'en profite pour dire un grand merci à tous ceux de Rodrigues, Maurice et de l'étranger qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Je me remets petit à petit et je vais bien pour le moment. J'ai des suivis à faire régulièrement.