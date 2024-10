Tunisie: FADES - Signature d'une convention de garantie d'un crédit de 15 millions de dollars au profit du Fonds Tunisien de l'Investissement

Tunis — Une convention de garantie d'un crédit d'un montant de 15 millions de dollars (47 millions de dinars) au profit du Fonds Tunisien de l'Investissement a été signée, le 23 octobre 2024, à Washington, par le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et le directeur général du Fonds Arabe de Développement Économique et Social (FADES), Mohamed Bader Al-Saad, a annoncé, vendredi, le ministère de l'Economie.

Cette signature intervient dans le cadre d'une série de rencontres tenues par le ministre de l'économie avec des responsables d'institutions financières internationales, en marge de sa participation aux Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent du 21 au 26 octobre 2024.

Dans ce contexte, le ministre s'est également entretenu avec le Président du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), Mohammed Sulaiman Al Jasser. Cet entretien a porté sur l'état d'avancement des projets financés par la Banque et les programmes de coopération pour la période à venir. Al Jasser a souligné la disposition de la Banque à poursuivre son soutien à la Tunisie dans la mise en oeuvre de ses projets de développement prioritaires dans divers domaines, notamment dans ceux de la santé et de l'énergie.

Abdelhafidh a, par ailleurs, rencontré la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso. Les deux responsables ont passé en revue les différents projets de coopération financière et technique en cours et les programmes de travail pour la période à venir dans plusieurs secteurs notamment le phosphate, le transport et l'amélioration du climat des affaires.

%

Le ministre a eu une séance de travail avec la vice-présidente principale du Groupe de la BAD, Marie Laure Akin-Olugbade qui a salué l'amélioration progressive des indicateurs macroéconomiques de la Tunisie, réitérant l'engagement de la Banque à poursuivre son soutien aux efforts nationaux visant un développement global et durable.

Abdelhafid s'est aussi entretenu avec le vice-directeur de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Andrew Plitt. Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer la coopération, notamment dans les domaines d'intérêt socio-économique, tels que l'autonomisation économique des catégories vulnérables et des ouvrières agricoles.

Il a en outre présidé une séance de travail avec des experts de la Banque mondiale spécialisés dans le soutien aux petites et moyennes entreprises. Cette séance a été consacrée à l'examen des moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et la Banque dans ce domaine compte tenu de l'importance de cette catégorie d'entreprises dans le tissu économique du pays.

Une réunion a également eu lieu à l'Ambassade de Tunisie à Washington, entre Samir Abdelhafidh et la délégation qui l'accompagne et des représentants d'institutions financières internationales et d'investisseurs américains, ainsi que des représentants de la diaspora tunisienne aux Etats-Unis d'Amérique.

Le ministre a saisi cette occasion pour mettre en exergue les réformes entreprises par le gouvernement tunisien pour améliorer le climat des affaires et de l'investissement, et passer en revue les avantages comparatifs qu'offre la Tunisie pour les projets d'investissement dans divers secteurs, en particulier ceux à fort contenu technologique.

Il a aussi participé à une conférence ministérielle organisée par la Banque mondiale, dans l'objectif d'examiner les propositions des pays pour améliorer la mise en oeuvre des projets financés par la Banque et garantir leur impact sur le développement des pays concernés.

Il a, à ce titre, présenté une série de propositions, dont le renforcement de la coopération dans la préparation des projets, l'octroi d'expertise technique sous forme de subventions, une contribution plus efficace en matière de formation et de renforcement des capacités pour optimiser la mise en oeuvre des projets...