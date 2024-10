Afrique: Les Seychelles classées au premier rang en matière de gouvernance dans le continent selon l'indice Mo Ibrahim 2024

Le président Wavel Ramkalawan a exprimé sa satisfaction lors d'une conférence de presse, soulignant que ce classement est une source de grande fierté, tout en reconnaissant qu'il reste des domaines à améliorer.

L'indice Mo Ibrahim, publié mercredi, couvre une période de dix ans (2014-2023) et place les Seychelles en tête de la catégorie « Gouvernance globale », avec un score de 75,3 sur 100, surpassant l'île Maurice, qui arrive en deuxième position avec 72,8 points. À l'autre extrémité du classement, la Somalie et le Soudan du Sud occupent les dernières places.

Les Seychelles, un archipel de 115 îles dans l'océan Indien, figurent également parmi les dix pays ayant connu les plus grandes améliorations au cours de la dernière décennie, aux côtés de la Gambie, de la Sierra Leone et de l'Angola.

M. Ramkalawan a reconnu que malgré cette performance, certains domaines nécessitent des efforts supplémentaires, notamment l'application de la loi (36 points), l'utilisation durable des terres et des forêts (54,7 points), et la qualité de la santé (45,3 points). Il a souligné que toutes les agences responsables devront redoubler d'efforts pour corriger ces lacunes.

Le président a ajouté que, bien que le pays ait enregistré des améliorations significatives dans certains secteurs, comme une augmentation de 9,6 points dans l'application de la loi, des progrès restent nécessaires dans les domaines où les Seychelles n'ont pas atteint les dix premières places. Il a également évoqué la nécessité d'examiner de plus près la qualité des services de santé, pour lesquels des questions devront être posées au ministre concerné.

%

La Fondation Mo Ibrahim a déclaré que le rapport de 2024 montre que les progrès globaux en matière de gouvernance en Afrique se sont arrêtés en 2022 après plusieurs années de stagnation, et que les avancées en matière de développement humain et économique sont compromises par la détérioration des conditions de sécurité et de démocratie sur le continent.

L'indice Mo Ibrahim est l'évaluation la plus complète de la gouvernance en Afrique, couvrant 54 pays et prenant en compte des dimensions telles que l'environnement, l'égalité et les voix des citoyens. Créée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim vise à promouvoir l'importance du leadership politique et de la bonne gouvernance en Afrique, et à encourager des changements positifs sur le continent.