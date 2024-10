Maroc: FIFM/7ème édition des Ateliers de l'Atlas - 27 projets et films sélectionnés

Rabat — La 7ème édition des Ateliers de l'Atlas qui se déroulera du 1er au 5 décembre prochain à Marrakech, présentera 17 projets en développement et 10 films en tournage ou en postproduction issus de 13 pays, sélectionnés parmi 320 candidatures reçues du continent africain et du monde arabe.

La sélection de cette année met en avant des histoires puissantes et originales, reflétant la diversité culturelle de la région, souligne un communiqué des organisateurs.

Après le succès international de son documentaire Bye Bye Tibériade, Lina Soualem fait son retour aux Ateliers de l'Atlas avec sa première fiction (Alicante-Algérie), le récit émouvant de Moly Kane (Ici repose-Sénégal) ou le lyrisme de l'adaptation de "The Orange Grove" faite par Murad Abu Eisheh (Jordanie).

A cela s'ajoutent le documentaire émouvant de Djanis Bouzyani, qui après avoir été découvert comme acteur, passe ici à la réalisation (And Still I Rise), ainsi que le récit vibrant de Yassine Iguenfer avec The Nours (Maroc).

Cette édition met à l'honneur de nouveaux talents aux visions audacieuses tels que Mouloud Ouyahia (The Source-Algérie) dont le court métrage a été présenté à Cannes (Quinzaine des Cinéastes) et le réalisateur pluridisciplinaire Nuno Miranda (Cap-Vert), qui explore la belle rencontre de deux âmes soeurs autour du deuil et de l'exil dans Flowers of the dead, fait savoir la même source.

%

Les Ateliers accueillent également les voix prometteuses du marocain Walid Messsnaoui, avec une captivante chasse à l'homme dans The Last Beast of Atlas ainsi que le western moderne du réalisateur burkinabé Fabien Dao, Princesse Téné.

Le nouveau projet du cinéaste marocain, Talal Selhami (The Shelter - Maroc), déjà salué pour ses deux premiers longs métrages, ainsi que les premières images du nouveau film de Babatunde Apalowo (In The Shadows of Good Fortune - Nigéria), après la sélection de son précédent à la Berlinale enrichissent la sélection de cette 7e édition, indique le communiqué.

Les Ateliers de l'Atlas dévoileront les premières images de films sélectionnés en développement lors de précédentes éditions : Behind the Palm Trees de Meryem Benm'Barek en 2022 (Maroc) et Laundry de Zamo Mkhwanazi en 2018 (Afrique du Sud).

Seront présentées en exclusivité, les images du troisième film de la réalisatrice palestinienne Cherien Dabis (All That's Left Of You - Palestine), qui fait son retour au long métrage après un passage remarqué dans le monde des séries. Aussi, le très attendu biopic de l'icône de la chanson arabe, Oum Kalthoum, El Sett (Égypte) du talentueux Marwan Hamed, et enfin, la découverte des toutes premières images du film des frères Nasser, Once Upon a Time in Gaza (Palestine).

Développement des programmes d'accompagnement

La plateforme industrie du Festival International du Film de Marrakech, renommée pour la qualité constante de ses initiatives, élargit cette année ses programmes d'accompagnement, mettant ainsi un accent particulier sur la vitalité artistique de la nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains.

La plateforme intègre cette année des modules en amont du Festival et les Ateliers de l'Atlas vont désormais se tenir sur cinq jours (au lieu de quatre lors des précédentes éditions). Ce développement permet d'explorer davantage de domaines artistiques et professionnels.

Initié l'année dernière, le dispositif de soutien à la distribution, Atlas Distribution Awards, destiné au Maroc ainsi qu'aux pays arabes et africains, proposera aussi cette année une journée d'échanges et de discussions visant à optimiser le travail des acteurs de la distribution dans la région.

Dans le but de soutenir le développement de l'écosystème de l'industrie cinématographique marocaine, le Festival développe cette année le programme Atlas Station, destiné au perfectionnement des compétences des jeunes réalisateurs et producteurs marocains souhaitant s'ouvrir à l'international, afin de dynamiser le développement de leurs projets.

Cette année, Atlas Station accueille la première promotion de dix talents marocains qui bénéficieront d'un programme spécialement conçu pour eux pendant les Ateliers. Cette initiative inclut des sessions de travail en groupe, des séances individuelles, ainsi que des rencontres croisées avec les autres programmes des Ateliers.