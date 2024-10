Maroc: FIFM - Le grand cinéaste américain Jeff Nichols, parrain de la 7ème édition des Ateliers de l'Atlas

Rabat — Le grand cinéaste américain, Jeff Nichols, a été désigné parrain de la 7e édition des Ateliers de l'Atlas, qui se tiendra à Marrakech du 1er au 5 décembre, dans le cadre du Festival International du Film de Marrakech (FIFM).

Jeff Nichols (Take Shelter, The Bikeriders, ...) sera ainsi le parrain de cette nouvelle promotion de cinéastes en provenance du Maroc, du monde arabe et d'Afrique, indique un communiqué des organisateurs.

Figure incontournable du cinéma contemporain, reconnu comme l'héritier des plus grands cinéastes américains, Jeff Nichols a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts à la fin des années 2000. Révélé sur la scène mondiale avec Take Shelter (Grand Prix de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes), il a construit, en l'espace de 6 films, une oeuvre passionnante sur l'Amérique et s'est essayé avec succès à différents genres.

Lors de cette nouvelle édition des Ateliers de l'Atlas, il prendra part à plusieurs sessions avec les porteurs de projets sélectionnés en développement et en post-production, précise le communiqué, notant que la promotion de cinéastes de cette année s'appellera "La Promotion Jeff Nichols".

A cette occasion, il s'est dit réjoui de pouvoir découvrir ce Festival extraordinaire et se sens honoré d'être le parrain des Ateliers de l'Atlas cette année, relevant que c'est une grande chance pour lui de pouvoir accompagner ces réalisateurs sur le chemin qu'ils ont entrepris.

"Je trouve toujours les échanges avec les autres cinéastes très inspirants et j'espère que mon engagement pourra les aider à faire exister leurs films", a-t-il ajouté.

Scénariste et réalisateur originaire de Little Rock, dans l'Arkansas, Jeff Nichols, a débuté sa carrière avec Shotgun Stories, un drame de vengeance sudiste présenté à la Berlinale en 2007, nommé pour le prix John Cassavetes. Son deuxième long métrage, Take Shelter, un thriller psychologique avec Michael Shannon et Jessica Chastain, qui a été présenté au Festival de Sundance en 2011, a remporté le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes et a été nommé pour cinq Independent Spirit Awards.

Son troisième film, Mud, un récit d'apprentissage avec Matthew McConaughey, a été sélectionné en compétition au Festival de Cannes en 2012, avant de devenir l'un des plus grands succès du cinéma indépendant de 2013 et de recevoir le prix Robert Altman aux Independent Spirit Awards 2013.

En 2016, Nichols a présenté son film de science-fiction, Midnight Special, à la Berlinale. La même année, il a écrit et réalisé le drame romantique Loving, sélectionné en compétition au Festival de Cannes 2016. Le film a également été nommé pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Ruth Negga, à deux Golden Globes, à un Prix WGA et à deux Independent Spirit Awards.

Son dernier long métrage, The Bikeriders, avec Jodie Comer, Austin Butler et Tom Hardy, est sorti en juin 2024.

Jeff Nichols a été formé à l'école de cinéma de la North Carolina School of the Arts. En 2017, il a cofondé l'Arkansas Cinema Society et en est le président du conseil d'administration. Il réside actuellement à Austin, au Texas.