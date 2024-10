Maroc: Assises de l'AUSIM - La transformation digitale, un enjeu majeur pour améliorer la compétitivité (Panélistes)

Marrakech — La transformation digitale au Maroc est devenue, ces dernières années, un enjeu majeur pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement de leur résilience dans un monde globalisé, ont souligné, jeudi à Marrakech, les participants à une table ronde tenue dans le cadre de la 7ème édition des Assises de l'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (AUSIM).

Une transition vers le numérique doit impérativement être accompagnée par la formation des compétences, l'accompagnement des talents et l'adoption des technologies les plus récentes et les plus adaptées aux besoins du marché afin de réussir le pari de la modernisation de l'économie nationale, ont relevé des managers et experts ayant pris part à cette rencontre sous le thème "Leadership digital et transformation des entreprises".

Dans ce sens, la secrétaire générale d'Orange Maroc, Mme Hind Lfal, a indiqué que la transformation digitale s'impose de plus en plus comme un outil de développement pour renforcer la compétitivité et s'adapter aux nouvelles technologies, précisant que le domaine de la télécommunication fait face à un double challenge lié notamment à l'évolution accélérée et rapide de la technologie avec l'IA, et à l'adaptation de cette technologie pour répondre aux besoins des clients.

%

Outre les technologies et les outils, la transformation digitale est une question de culture, a estimé Mme Lfal, mettant l'accent sur la nécessité d'adapter la technologie aux spécificités de la société pour l'adopter et tirer profit de ses avantages.

"Grâce aux nouvelles technologies qui sont déployées mondialement et aussi au Maroc, nous œuvrons inlassablement pour réussir notre transformation digitale et ce, en harmonie avec la Stratégie Digitale Maroc 2030", a dit Mme Lfal.

En tant qu'acteur majeur de la technologie, a-t-elle fait noter, Orange Maroc a défini une stratégie claire sur chaque composante de la transformation digitale, notamment en ce qui concerne le cloud, la cybersécurité et l'utilisation de l'IA, mettant l'accent sur la mise en place d'un écosystème avec les auteurs partenaires du secteur, mais aussi avec des startups pour accélérer la définition des produits et les tester de manière plus rapide pour qu'ils répondent au mieux aux besoins des clients dans une démarche interactive.

Dans le même sillage, Mme Najoua Bensouda, Chief Operating Officer chez Société Générale Maroc, a indiqué que "la transformation digitale constitue un enjeu plus important parce qu'elle transforme de manière profonde nos modes de travail et de collaboration, nos produits, nos démarches et surtout notre culture d'entreprise".

Dans un monde globalisé marqué par le développement de l'IA, l'amélioration de la compétitivité et le renforcement de l'efficacité opérationnelle pour répondre aux attentes des clients passent forcement par une transformation digitale réussie, a soutenu Mme Bensouda, mettant en exergue l'importance d'un leadership digital axé sur des leviers technologiques solides pour relever le défi de la digitalisation des sociétés.

Pour réussir la transformation digitale, l'implication des différentes composantes de l'écosystème d'une entreprise (dirigeants, directions, équipes et collaborateurs) est impérativement nécessaire, en plus du renforcement d'un leadership digital disposant d'une vision claire, a relevé, à cet égard, Mme Sihame Allali, présidente de Women of Influence.

Dans ce sens, Mme Allali a mis l'accent sur la formation, la formation continue et l'accompagnement pour renforcer le leadership des dirigeants et des collaborateurs et avancer dans la transformation digitale.

Pour Hicham Haddour, Senior VP Inetum Solutions pour la région EEMEA et directeur général de Inetum Afrique, la transformation digitale est culturellement et techniquement un challenge que le Maroc est en train de relever avec succès grâce à la formation et à la motivation des talents pour aller jusqu'au bout dans ce processus.

Le véritable défi qui s'impose aujourd'hui est de réussir la transformation digitale tout en gérant le quotidien pour ne pas nuire au fonctionnement de la chaîne de production et répondre ainsi aux besoins des clients, a-t-il dit.

Placées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ces assises de l'AUSIM (23-25 octobre), initiées cette année sous le thème "Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient", sont devenues un rendez-vous majeur pour les professionnels des systèmes d'information et du digital au Maroc, offrant ainsi une plateforme unique pour l'échange de connaissances, le partage d'expériences et le networking entre les leaders tous secteurs confondus, les innovateurs et les décideurs.

Le programme riche et diversifié de cette 7ème édition prévoit des keynotes d'experts de renom et une série de tables rondes, de panels et de débats axés sur des thèmes qui façonnent le futur de la société et de l'économie.