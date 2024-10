Maroc: Salé - Présentation du livre 'le guide de jardinage écologique'

Salé — L'ouvrage "Le guide de jardinage écologique" de l'architecte paysagiste, Carey Duncan a été présenté, jeudi à l'école de jardinage Bouregreg Med-o-Med à Salé, en présence d'une pléiade de personnalités du monde associatif, culturel et de l'édition.

Ce livre de 292 pages, édité en collaboration avec Kulte Editions, a été principalement conçu comme référence pour les personnes en charge des formations de jardinage régénératif au Maroc. Cette publication bilingue (français/arabe) est destinée à transmettre le savoir faire de l'école de jardinage Bouregreg Med-o-Med en matière notamment de jardinage régénératif et durable au profit des formatrices et formateurs marocains ainsi qu'aux jardiniers professionnels et aux amateurs avertis.

L'ouvrage est considéré comme le reflet du cursus de formation dispensé par l'Ecole, qui est un projet de formation professionnelle conçu et géré par la fondation de la culture islamique (FUNCI), en faveur des jeunes. Il a été élaboré pour apporter des solutions adaptées aux spécificités du Maroc, qui jouit d'une grande diversité climatique, ainsi que de nombreux écosystèmes différents.

Le livre comprend sept chapitres dédiés à l'apprentissage du métier en abordant l'entretient et l'aménagement de jardins, la production végétale, le jardinage écologique ou encore la sensibilisation environnementale.

Intervenant à cette occasion, l'architecte paysagiste et écrivaine du livre, Carey Duncan a souligné que le but de cet ouvrage est de sensibiliser sur l'importance des nouveaux paradigmes du paysagisme, qui cherchent à s'adapter au changement climatique et à l'actuel stress hydrique dont pâtit la région méditerranéenne, tout en conservant le caractère esthétique de la région.

Mme Duncan a relevé que l'ouvrage honore également la riche biodiversité du Maroc et sa transition séculaire en aménagement des jardins, et incite à travailler avec des pratiques écologiques qui aident à créer un écosystème adapté et qui peuvent s'autoréguler.

Pour sa part, la directrice de communication à la Fondation de la culture Islamique (FUNCI), Inés Eléxpuru a relevé que l'école de jardinage Med-o-Med est un projet à caractère social et environnemental, qui oeuvre à l'inclusion sociale et économique des jeunes marocains, indiquant que l'école dispense une formation professionnelle qui s'étale sur trois ans avec un accompagnement pour l'insertion professionnelle.

L'école de jardinage Bouregrag Med-O-Med de Salé est un projet de formation professionnelle qui s'adresse aux jeunes en décrochage scolaire ou menacés d'exclusion sociale. Sise au niveau du site mitoyen à celui de l'ancienne décharge réhabilitée de l'Oulja à Salé, l'école se singularise par son caractère social, environnemental et culturel.

La formation en jardinage est dotée d'un diplôme octroyé par le ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, département de la formation professionnelle. L'école fait partie du réseau international "Med-O-Med, paysages culturels en Méditerranée et au moyen Orient", qui regroupe 23 pays de la région pour la conservation, la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et le développement durable.