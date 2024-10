Maroc: La formation académique renforce la professionnalisation du secteur artistique (Latefa Ahrrare)

Tanger — La formation académique renforce la professionnalisation dans le secteur artistique, a souligné la directrice de l'Institut supérieur des arts dramatiques et de l'animation culturelle (ISADAC), Latefa Ahrrare.

Dans un entretien à la MAP, en marge du 24ème Festival national du film (FNF) de Tanger (18-26 octobre), Latefa Ahrrare a noté que la formation académique permet aux créateurs marocains d'acquérir les techniques et les compétences nécessaires à une production artistique de qualité.

"La formation sans talent reste incomplète, et vice versa. Les instituts de formation jouent donc un rôle crucial, car ils dotent l'artiste des outils académiques et pédagogiques nécessaires pour travailler de manière consciente et réfléchie", a-t-elle expliqué.

La comédienne et réalisatrice marocaine a également soutenu que la formation permet de forger l'esprit d'équipe, ce qui impacte la qualité du produit final attendu par le public, comme elle prépare l'artiste pour bien défendre ses points de vue et faire face aux critiques.

Par ailleurs, elle a relevé que le Maroc regorge de jeunes talents artistiques prometteurs, insistant sur l'importance de la patience car, selon elle, l'excellence se construit progressivement, loin de toute précipitation.

La directrice de l'ISADAC, qui participe au 24ème FNF de Tanger, en tant que présidente du jury de la compétition officielle des films d'écoles et d'instituts de cinéma a, en outre, souligné que l'évolution dans le domaine de l'art et du cinéma se manifeste à travers la qualité des projets et des productions cinématographiques, tant sur le plan des techniques utilisées que des thématiques abordées, estimant que la préservation de l'identité culturelle, qui est essentielle pour maintenir la touche créative, est un défi pour les professionnels du secteur.

%

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival national du film de Tanger se veut un événement captivant qui tient en haleine les cinéphiles et amateurs du grand écran. Avec une sélection variée et riche de films nationaux, cette manifestation met en avant non seulement les oeuvres contemporaines, mais aussi les créations novatrices qui illustrent la diversité du septième art.