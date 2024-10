Afrique de l'Est: Les ministres des Finances de l'Initiative de la Corne de l'Afrique se concentrent sur le financement innovant lors de la 22e réunion ministérielle.

Addis Abeba — Les ministres des Finances de la Corne de l'Afrique se sont réunis aujourd'hui à Washington D.C. pour la 22e réunion ministérielle de l'Initiative de la Corne de l'Afrique (HoAI), qui s'est tenue parallèlement aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

La réunion, coprésidée par Ahmed Shide, ministre des Finances, et Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Sud, s'est concentrée sur les questions cruciales de résilience et les mécanismes de financement innovants pour le développement durable dans la région.

Le ministre Ahmed a souligné l'importance des partenariats et a souhaité la bienvenue aux nouveaux participants, notamment les ministres des Finances du Kenya et du Soudan du Sud nouvellement nommés et Mme Nnenna Nwabufo de la Banque africaine de développement.

Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien continu des partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'IGAD, le BMZ et le Royaume-Uni, et s'est félicité du partenariat potentiel avec la BADEA.

Les discussions ont porté sur le besoin urgent d'un financement climatique accru et de solutions innovantes pour relever les défis croissants posés par le changement climatique dans la Corne de l'Afrique.

Il a souligné la nécessité d'investissements à grande échelle dans l'adaptation au climat et la résilience, reconnaissant l'insuffisance des niveaux de financement actuels. Il a appelé à des efforts combinés dans la gestion macroéconomique, soutenus par la communauté internationale, pour relever ces défis.

La réunion a comporté une présentation sur le financement innovant du développement et les investissements climatiques, suivie d'une discussion sur le soutien potentiel à l'Initiative de la Corne de l'Afrique (HoAI).

Le ministre a encouragé les participants à explorer comment les opportunités présentées pourraient être opérationnalisées sans compromettre la viabilité de la dette. Il a également souligné le rôle des institutions d'observation, telles que les États-Unis, le Japon, la Banque européenne d'investissement, la Banque du commerce et du développement et la ZEP-RE, pour catalyser les investissements du secteur privé. La réunion s'est conclue par un engagement à formuler des stratégies concrètes pour accroître les financements innovants et renforcer les efforts de financement climatique dans la région. S'il est crucial d'obtenir des financements innovants et axés sur le climat, le maintien des sources de financement traditionnelles, notamment par le biais des reconstitutions de l'IDA 21 et du FAD-17, reste essentiel.

La réunion a marqué le cinquième anniversaire de l'HoAI, célébrant les progrès réalisés dans le renforcement de la résilience, de la connectivité, de la facilitation des échanges et du développement du capital humain. Ahmed a souligné l'importance de l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique et a profité de l'occasion pour annoncer un examen complet des succès et des perspectives de l'initiative lors de la prochaine réunion ministérielle qui sera organisée par l'Éthiopie et coorganisée par les partenaires de développement en février de l'année prochaine.

L'Initiative de la Corne de l'Afrique (HoAI), lancée en 2019, sert de plate-forme d'intégration régionale avec des États membres qui comprennent Djibouti, la Somalie, le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan du Sud et le Soudan. Avec pour objectif principal de promouvoir l'intégration économique, l'initiative cible des domaines prioritaires tels que le développement des infrastructures, la facilitation des échanges, l'investissement, le développement humain et la résilience.

Ce soutien se traduit par le fait qu'environ 11,8 milliards de dollars US ont déjà été mobilisés ou sont en cours de programmation pour la mise en oeuvre directe et indirecte des piliers stratégiques du HoAI.