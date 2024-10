Afrique: Classement mensuel de la FIFA - Le Sénégal gagne un point mais reste 20eme

Les deux victoires successives des Lions contre le Malawi (4-0 ; 0-1) ont permis au Sénégal de gagner un point au classement mensuel de la Fifa publié hier, jeudi 24 octobre 2024. Toutefois, les poulains de Pape Thiaw restent toujours scotchés a la 20eme place mondiale et 2eme devant le Maroc qui trône sur le toit de l'Afrique.

Un point gagné ! C'est la petite performance que le Sénégal a réalisé au niveau du classement mensuel de la Fifa qui a été publié hier, jeudi 24 octobre 2024. Les Lions doubles vainqueurs devant le Malawi en éliminatoires de la CAN 2025, restent toutefois à la 20eme place, correspondant à la seconde station au ranking africain toujours dominé par le Maroc.

A noter que le Burkina Faso futur adversaire du Sénégal au mois de novembre prochain pour le compte de la 5eme journée des qualifications de la CAN2025, occupe la 123eme place (35eme en Afrique). Quant au Burundi, dernier adversaire des Lions, il occupe la 139eme place (41eme en Afrique).

Quant aux adversaires des Lions pour les éliminatoires United2026, ils ne sont pas mieux lotis. Exceptée la RDC qui occupe la 57eme place, le Soudan, la Mauritanie, le Togo et le Sud Soudan se classent respectivement 110eme, 114eme, 123eme et 172eme.

L'Argentine domine toujours, les Comores progressent encore

Par ailleurs, il faut noter que les écarts se resserrent sur le podium. L'Argentine (1ère) est toujours leader mais son avance se réduit sur la France (2e) et sur l'Espagne (3e). L'Angleterre (4e), le Brésil (5e) et la Belgique (6e) maintiennent leurs positions. Le Portugal (7e, +1) et l'Italie (9e, +1) sont les seuls à progresser dans un Top 10 que complètent les Pays-Bas (8e, -1) et la Colombie (10e, -1), et à la porte duquel reste l'Allemagne (11e, +2).

%

L'Algérie (37e, +4), le Pérou (38e, +5) et la Grèce (42e, +6) se créent des brèches dans un Top 50 au sein duquel le Cameroun réapparaît (49e, +4).

D'autres représentants africains font de superbes opérations au classement, comme la Guinée équatoriale (88e, +6), le Zimbabwe (117e, +7), la Gambie (128e, +7) et le Botswana (140e, +7), les Zèbres réalisant d'ailleurs la plus forte progression en termes de points (+38,30 points).

Le Continent Mère est particulièrement à la fête, puisque c'est également un duo africain qui signe les progressions les plus spectaculaires en termes de places. Il s'agit des Comores (108e, +10) et du Soudan (110e, +10) qui ont respectivement tenu tête à la Tunisie et au Ghana, dans leurs doubles confrontations qualificatives pour la CAN 2025.

En progression constante depuis de nombreux mois, les Comores en profitent pour atteindre, une nouvelle fois, le meilleur classement FIFA de leur histoire. Le prochain Classement mondial sera publié le 28 novembre 2024.