Afrique: Prix Galien Afrique - Diomaye gradue les lauréats ce jour

Á travers un communiqué de presse du Prix Galien Afrique, la cérémonie de remise de Prix Galien Afrique 2024 sera présidée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye ce jour, vendredi 25 octobre, clôturant la 7ème édition du forum Galien Afrique.

Elle aura pour thème : « Actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales en Afrique ». Á cet effet, les lauréats du Prix Galien Afrique 2024 seront honorés. Il s'agit du Professeur Hassan Sefrioui du Maroc, dans la catégorie meilleure technologie médicale et Cyber Rwanda par le collectif YLabs dans la catégorie meilleure solution digitale» lit-on dans le communiqué qui précise que « dans les catégories meilleur produit pharmaceutique et meilleur produit biotechnologique, les prix sont non-attribués pour 2024.

Chaque prix est doté d'une bourse de 20 000 000 FCFA, soit 30 000 USD ». Pour rappel, le Prix Galien Afrique est attribué pour les services et initiatives très probants ou prometteurs et mis au point dans le domaine des découvertes et thérapies innovantes aux services de l'humanité par les chercheurs, les institutions et industries pharmaceutiques du secteur public et privé. Il est ouvert à Dakar depuis le 20 octobre dernier.