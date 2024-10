Burkina Faso: Reconquête du territoire national - Le Chef d'Etat-major adjoint de la Gendarmerie nationale galvanise les hommes

Mardi 22 octobre 2024, le lieutenant-colonel Yaguibou Issa, Chef d'Etat-major adjoint de la Gendarmerie nationale, en compagnie du commandant de l'unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale est allé saluer l'engagement des personnels de la gendarmerie en poste dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest précisément dans les communes de Ouo et de Iolonioro.

En effet, cette visite s'inscrit dans la vision des autorités de la Transition de demeurer à l'écoute des hommes afin de favoriser l'exécution de leurs missions de reconquête de l'intégralité du territoire et de la souveraineté de notre pays.

Au cours de cette visite, la délégation s'est entretenue avec l'ensemble des Forces de défense et de sécurité de ces deux détachements ainsi que les VDP desdites localités.

Ces vaillants combattants se sont dits conscients du bien-fondé de leurs missions et ont réaffirmé leur ferme détermination à ne céder aucune portion du territoire national à l'ennemi. Aussi, elle a permis de s'enquérir des conditions réelles de vie et de travail des personnels de ces détachements, de réaffirmer le soutien indéfectible des chefs à leurs égards, de témoigner la satisfaction de la hiérarchie quant au travail abattu au quotidien par les Forces combattantes et de les féliciter pour les efforts sacrificiels consentis au quotidien qui ont permis d'obtenir des résultats probants dans la lutte contre l'hydre terroriste.

En outre, cette visite fut l'occasion de partager avec les unités combattantes sur le terrain, les directives du commandement sur le déroulement des opérations et les informations importantes concernant la vie de la Nation. Ces moments d'échanges entre la hiérarchie et la troupe ont constitué véritablement une source de motivation pour celle-ci qui s'est vu rassurée de l'accompagnement total des plus hautes autorités et de l'ensemble de la population de notre pays.