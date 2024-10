Nigeria: « La légalisation de l'avortement va à l'encontre du droit à la vie inscrit dans la Constitution »

Abuja — « Au lieu d'élargir l'accès à l'interruption de grossesse en détruisant la vie, le gouvernement devrait multiplier ses efforts pour éduquer la population aux valeurs et à la dignité de la personne humaine », affirme le Père Zacharia Nyantiso Samjumi, Secrétaire général du Secrétariat catholique du Nigeria (CSN), l'organe central de la Conférence épiscopale du Nigeria.

L'intervention du père Samjumi est devenue nécessaire après que le département de promotion de la santé du ministère fédéral de la santé a entrepris de réviser le code pénal pour dépénaliser l'avortement.

Dans sa déclaration, le secrétaire général du CSN souligne que la légalisation de l'avortement est en contradiction avec la Constitution nigériane, qui garantit le droit à la vie. L'article 33 de la Constitution de 1999 stipule que « toute personne a droit à la vie et que personne ne sera intentionnellement privé de sa vie ».

Le père Samjumi affirme qu'au lieu de promouvoir l'avortement, le gouvernement devrait se concentrer sur l'éducation des citoyens en matière de santé reproductive et de dignité de la vie humaine.

« Plutôt que de consacrer la culture de la mort par la légalisation de l'avortement, le gouvernement devrait défendre la dignité sacrée et l'amour qui doivent être accordés à la personne humaine, garantis par la loi naturelle et les commandements divins et affirmés dans la constitution de la République fédérale du Nigeria », déclare le secrétaire général du CSN.

« L'Église catholique et toutes les personnes soucieuses de l'éthique s'opposent à toutes les formes d'avortement dont le but direct est de mettre fin à la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère. L'enfant à naître a le droit de vivre et d'être protégé et non d'être tué par décret d'une loi injuste. Nous croyons fermement que toute vie humaine doit être respectée et protégée, en particulier la plus vulnérable dans l'utérus dès le moment de la conception ».