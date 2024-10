Angola: Le Gouvernement engagé à accroître la production de poulet dans le pays

Caxito (Angola) — Le ministre d'État pour la coordination économique, José de Lima Massano, a déclaré jeudi, à Panguila, dans la province de Bengo, que le Gouvernement aurait en stock, au dépôt, avant la fin de cette année, environ 20.000 tonnes de céréales pour assurer la production de poulet en Angola.

Le gouvernant a souligné qu'en raison d'un déficit dans la production de maïs et de soja, l'entrepôt qui gère les réserves alimentaires va également réserver ces produits afin que lorsqu'il y aura rupture de l'offre, il puisse intervenir et assurer la stabilité, sans remettre en cause ce que les producteurs peuvent faire.

Cet engagement est l'un des résultats de la rencontre qu'il a eue avec les membres de l'Association d'éleveurs de volaille d'Angola et du Consortium national du poulet, dans les locaux de la ferme Filomena, située à Panguila.

Le ministre d'État a informé la presse qu'il avait également décidé de créer un observatoire pour suivre la mise en oeuvre de cette mesure et d'autres, dans lequel les ministères de l'Agriculture et des Forêts, de l'Industrie et du Commerce et les deux associations auraient un espace régulier pour suivre la mise en oeuvre des mesures, mesurer l'impact et faire les corrections en temps utile.

En bref, a-t-il poursuivi, la rencontre visait à rapprocher les producteurs, après avoir identifié lors de la première réunion, à Luanda, que la production de maïs et de soja avait un impact très important sur le coût des aliments pour animaux.

Les associations d'éleveurs de volailles et de producteurs agricoles sont parvenues à un accord et un partenariat sera créé afin qu'avec des prix stabilisés, il y ait un approvisionnement régulier et prévisible de la production d'aliments et une sécurité pour les producteurs de viande de poulet.

Selon le responsable, il a également été convenu que les mécanismes de soutien au financement de la production nationale fourniront des lignes spécifiques pour la production de poulet en Angola.

D'autre part, il a exprimé sa satisfaction de voir qu'il y avait des personnes "très intéressées, dévouées, compétentes et motivées pour réaliser cela", et a donc laissé une note de reconnaissance et de "vraie satisfaction" pour le travail réalisé par la ferme Filomena.

José de Lima Massano a souligné qu'après avoir visité la ferme, il était convaincu que le pays marquait des pas vers la bonne direction.

Pour sa part, le président de l'Association agro-élevage d'Angola (AAPA), Vanderlei Ribeiro, a indiqué que la réunion entre les associations et le gouvernement visait à unir les efforts pour une cause commune.

Le responsable a ajouté que les difficultés rencontrées au niveau du secteur avicole pour la production de viande de poulet étaient liées à la production de la matière première pour l'aviculture, notamment le maïs et le soja, et ils comprennent qu'il fallait que les deux associations examinent le problème de manière plus claire.