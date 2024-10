Egypte: Le pays et la Russie discutent de l'évolution de la situation à Gaza

Le ministre des Affaires étrangères, de l'émigration et des expatriés, Badr Abdelatty, et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont entretenus des développements en cours à Gaza et au Liban et de la détérioration de la situation régionale.

Le ministre des affaires étrangères a rencontré son homologue russe mercredi en marge de la visite du président Abdel Fattah Al-Sissi dans la ville russe de Kazan, où se tient le sommet des BRICS. Les deux ministres ont discuté de divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays à tous les niveaux, ainsi que des projets de développement conjoints en cours de réalisation.

Le Chef de la diplomatie égyptienne a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable, à la libération des otages et à l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que pour mettre fin à l'escalade actuelle et instaurer une trêve.

Les deux ministres sont convenus de la nécessité de mettre un terme à la guerre en cours à Gaza et au Liban, et d'oeuvrer pour parvenir à un règlement politique qui garantisse la stabilité régionale par la création d'un État palestinien en tant que solution définitive au conflit régional.

Les deux bords ont également discuté d'un certain nombre de questions et de sujets d'intérêt commun, ainsi que des moyens de développer la coopération bilatérale et de promouvoir les intérêts commerciaux et économiques dans le cadre de l'appartenance des deux pays au groupe des BRICS.