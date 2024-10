Gambie: Albayrak sera détenteur de 80% des parts du projet d'expansion de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA)

Mr Ousman Jobarteh, directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), a révélé qu'Albayrak sera détenteur de 80 % des parts du projet de la GPA, tandis que la GPA détiendra 20 % des parts de son projet d'expansion.

Le projet Albayrak, a-t-il dit, fonctionnera à Banjul avec un investissement minimal de six ans, pendant la construction du port en eau profonde de Sanyang, et toutes les rénovations entreprises au terminal pendant la période de six ans à Banjul resteront opérationnelles après le transfert d'Albayrak à Sanyang.

Mr Jobarteh a fait cette révélation vendredi dernier lors d'une journée de briefing avec les journalistes concernant le projet d'expansion de la quatrième concession de la GPA.

Il a ajouté que « l'investisseur sera détenteur de 80 % des parts du projet, et que la GPA sera détentrice de 20% et bénéficiera d'autres avantages liés au projet avant la fin de la période de concession ».

Le forum, selon les responsables, avait pour but de sensibiliser les journalistes au projet d'expansion de la concession du port.

Au cours de la séance de sensibilisation, les journalistes ont également été informés de l'historique des processus et procédures de mise en oeuvre du projet, du plan directeur du projet et de l'accord entre GPA et la société turque Albayrak.

%

Lors de la cérémonie d'ouverture, Mr Ousman Jobarteh, directeur général de la GPA, a souligné l'importance du projet.

Le forum, a poursuivi Jobarteh, offrira aux journalistes l'opportunité d'élargir leur compréhension du projet d'expansion de la concession de la GPA.

Il a ajouté : « Cela contribuera grandement à garantir la transparence de l'ensemble du processus, et ce, afin de permettre aux journalistes de rendre compte de manière adéquate et d'informer le public sur le projet d'expansion».

« Le port de Banjul a été inondé par la croissance du trafic au point que l'installation ne peut pas accueillir le volume accru, ce qui a conduit à la congestion, en particulier au cours des dernières années.

« La rénovation de l'infrastructure du port de Banjul était donc primordiale. En fait, cela a été mis en évidence dès 2002 lorsqu'un plan directeur a été commandé et préparé par Hamburg Board Consulting d'Allemagne. »

Mr Jobarteh a également déclaré : « En raison du manque de ressources financières pour réaliser les investissements nécessaires, le gouvernement a dû se débattre avec des options de financement qui, en 2012, n'étaient nullement disponibles. Un nouveau plan directeur a alors été ordonné en guise de mise à jour et il a de nouveau été préparé par un cabinet de conseil international appelé Doha Consulting de Corée du Sud ».

Avec l'arrivée du gouvernement Barrow, un autre plan directeur a été ordonné et présenté en 2018 par un cabinet de conseil international appelé Royal Haskoning de la Hollande.

En juillet 2019, a-t-il ajouté, le gouvernement a approuvé la recommandation du plan directeur.

« Ce plan directeur a examiné les besoins immédiats en vue du renforcement de la capacité à Banjul. Le plan directeur a également étudié d'autres emplacements pour le port maritime, loin de Banjul, sur l'une des côtes méridionales, à la recherche d'eaux plus profondes, en raison des contraintes physiques auxquelles Banjul est confronté en termes de capacité de fret et d'encombrement ».

Mr Jobarteh a également présenté un résumé du plan directeur, de ses conditions, de ses accords et des risques éventuels qui pourraient être encourus au cours des 30 années de la période de concession.

Le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) intercepte 76 migrants suspects en 24 heures