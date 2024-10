Ile Maurice: La famille n'a jamais baissé les bras pour obtenir justice

Malgré les affirmations du Dr Sudesh Kumar Gungadin lors de la conférence de presse de la police mercredi matin, la famille de Jacquelin Steeve Juliette n'a jamais accepté le rapport d'autopsie. C'est ce qu'elle a affirmé, d'une seule voix, mercredi soir après une rencontre avec les avocats Mes Rama Valayden, Sanjeev Teeluckdharry et Anoup Goodary. «Tou nou fami okouran li pann mor ek malad kardiak.» C'est le leitmotiv de la famille Juliette.

D'emblée, Varsha Juliette explique qu'elle ne met pas en doute la véracité du contenu de la bande sonore mise en ligne par Missier Moustass, car tout ce qui est dit corrobore avec l'état de son frère lorsqu'il avait été relâché après son arrestation comme rien d'incriminant n'avait été retrouvé sur lui. «Depi sa bann video-la inn sorti, mo santi mwa mal. Enn lasiet diri mo pann manze.» Elle se souvient encore du moment où le rapport d'autopsie leur a été remis, disant que Jacquelin Steeve Juliette était décédé d'une crise cardiaque. «Mon frère n'a jamais été malade. Me inn dir mwa so leker antoure ek lagres ek ki mo bizin aksepte mo frer inn mor koumsa.» Quant aux ecchymoses sur le corps, elle avait été informée que c'était à cause de la glace pour conserver le cadavre. Explication qu'elle avait rejetée aussi car elle était arrivée à l'hôpital au même moment que le médecin légiste, selon elle. De toute façon, dit Varsha Juliette, il est bizarre que son frère soit décédé le même jour où il avait été battu.

Enquête inexistante

Célina Juliette explique que depuis la mort de son frère, le traumatisme est toujours là. Elle a gardé le T-shirt jaune maculé de sang que son frère portait le jour de son interpellation. «Lorsque j'avais dénoncé ce qui s'était passé la dernière fois, des policiers ont planté de la drogue sur moi moi. Zis akoz monn koz pou mo frer», explique-t-elle. Elle ajoute cependant qu'elle espère que la lumière sera faite sur cette affaire et qu'elle pourra finalement faire le deuil de son frère. «Nou ti kone linn mor ek bate mem nou, me nou pa ti ena moyen pey enn lot dokter pou refer lotopsi.Asterla nou espere lazistis fer so travay. Ek li pou fer so travay.» Concernant la bande sonore, elle affirme n'avoir aucun doute quant à sa véracité et demande à ce que d'autres, sur la même affaire, soient publiées. L'autre question que se pose la famille est : que se passera-il pour ceux qui ont brutalisé Jacquelin Steeve Juliette ? «Zot pou sispann? Zot pou kontinie? Akoz la pa pou dir pena prev!» Tous attendent des développements pour que leur frère puisse finalement reposer en paix.

Par ailleurs, depuis le décès de la victime, il n'y a rien eu. La police n'a jamais contacté la famille et les voisins pour prendre leur version des faits. Avec le soutien des avocats qui s'occupent de cette affaire pro bono, Mes Rama Valayden, Sanjeev Teeluckdharry et Anoup Goodary, la famille demande à ce que tous ceux qui sont impliqués soient arrêtés. «Le Directeur des poursuites publiques a demandé que la police et à l'Independent Police Complaints Commission lui envoient des rapports sur cette affaire. Mais comme la police n'a jamais pris la version de la famille ou des voisins, quel rapport sera envoyé ? Il n'y en a pas», a fait ressortir Me Rama Valayden.