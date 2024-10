Ethiopie: La Force de défense nationale a réaffirmé son engagement à promouvoir la paix et la stabilité regionals.

Addis Abeba — La Force de défense nationale se consacre au maintien et à la promotion de la paix et de la stabilité régionales, a fait remarquer le ministère de la Défense.

Le directeur général des relations internationales et de la coopération militaire des forces de défense, le général de division Teshome Gemechu, a informé les attachés militaires et les diplomates résidant à Addis-Abeba de l'histoire et des rôles clés de la Force de défense nationale éthiopienne dans la sécurisation de la paix et de la stabilité de la nation et de la région dans son ensemble.

Le général de division Teshome a noté que l'histoire témoignait que la Force de défense nationale éthiopienne avait surmonté de nombreux défis dans la défense de l'intérêt national du pays, a-t-il ajouté, affirmant que des expériences et des leçons prudentes avaient rendu l'armée nationale résiliente pour garantir que l'Éthiopie reste très sûre à tout moment.

Il a souligné qu'au-delà de continuer à jouer un rôle essentiel dans la protection de l'Éthiopie, la sécurisation des frontières et le maintien de la stabilité interne, l'ENDF se consacre à la promotion de la paix régionale et s'engage à assurer la stabilité de l'Afrique, indiquant que l'Éthiopie est le plus grand contributeur aux efforts de maintien de la paix de l'ONU en accomplissant des missions de maintien de la paix à travers l'Afrique, comme en Somalie et au Soudan du Sud.

« Notre dévouement à la paix régionale reflète le ferme engagement de notre force de défense envers la stabilité de l'Afrique. »

Le général de division Teshome a souligné que l'Éthiopie, comme toujours, reconnaît l'importance de la coopération internationale pour relever les défis de sécurité contemporains tels que le terrorisme et les crimes transfrontaliers.

En outre, il a réaffirmé l'engagement indéfectible et continu de l'Éthiopie en faveur de la paix régionale et internationale.

« Nous continuerons à contribuer à la mission de maintien de la paix dans la région et dans le monde également. Notre engagement en faveur de la paix et de la stabilité reflète notre conviction qu'une région sécurisée et stable profite à nous tous. »

Pour l'avenir, le général Gemechu a déclaré que la Force de défense nationale continuerait de renforcer ses capacités pour sauvegarder les intérêts nationaux de l'Éthiopie, promouvoir la paix continentale et contribuer à la stabilité régionale.

La séance d'information a donné un aperçu du parcours de l'Éthiopie vers le maintien d'un pays stable, englobant le développement de son armée de défense nationale, les transitions gouvernementales, les changements générationnels et les avancées institutionnelles.