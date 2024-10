Burkina Faso: 35e Tour du Faso - Le Marocain El Kouraji Mohcine vainqueur de la 1re étape à Tenkodogo

El Kouraji Mohcine a remporté, le 25 octobre 2024, la 1re étape du Tour cycliste international du Faso courue entre Koulibila et Tenkodogo. Le marocain a parcouru les 136 km en 3h02mn05s, soit une vitesse moyenne de 44,814 km/h.

Le Maroc affiche déjà ses ambitions au 35e tour international du Faso lancé ce 25 octobre. Son cycliste, El Kouraji Mohcine, a remporté la 1re étape courue entre Koulibila et Tenkodogo. Il a parcouru les 136 km en 3h02mn05s avec une vitesse moyenne de 44,814 km/h. 64 coureurs étaient au départ de cette étape.

Après quelques km de course groupée, 6 coureurs se détachent (km 16) avec à leur tête le burkinabè, Rawendé Moukaila. Au Km 25, 7 autres coureurs rejoignent le groupe et mettent un écart de 45s avec le reste du peloton. Le groupe des fuyards réussit à creuser l'écart jusqu'à 1mn20s au km36. Au 1er sprint intermédiaire, le burkinabè de l'équipe régionale du Centre, Wahabou Bouda, franchi le 1er la ligne. Il devance respectivement le camerounais, Mounawé Rodrigue Kueré et le néerlandais de la team, Duijvesteijn Roy.

Au second sprint intermédiaire à Zorgho (km59,5), El Kouraji Mohcine s'impose. Il est suivi de son compatriote, El Alouani Driss, et de Mounawé Rodrigue Kueré. Au dernier point chaud de l'étape, à Koupéla (km 90,5), le burkinabè de l'équipe régionale du centre, Bamassi Soulama l'emporte respectivement devant les marocains El Kouraji Mohcine et El Alouani Driss. Au Km97, 5 coureurs dont 3 marocains tiennent la tête de la course avec un écart de 50s avec le reste du peloton. A 25km de l'arrivée, le groupe des fuyards creuse davantage l'écart qui passe à 1mn20s puis à 2mn10s.

A 10 km de l'arrivée, les trois marocains, El Kouraji Mohcine, El Alouani Driss et El Arbaoui Adil se débarrassent des deux autres. Ce trio marocain va se disputer la victoire d'étape et c'est El Kouraji Mohcine qui l'emporte devant El Arbaoui Adil et El Alouani Driss. Ainsi, El Kouraji Mohcine enfile les maillots jaunes et vert. Le 1er burkinabè à l'arrivée, Bamassi Soulama, a franchi la ligne 4e en position. La 2e étape du tour du Faso 2024 se disputera demain, 26 octobre 2024, entre Koupéla et Ziniaré. Longue de 120,600km, cette étape connaitra trois points chauds. Le 1er à Zorgho (28,9km), le 2nd à Mogtedo (52,1km) et le dernier à Koulbila (90km).